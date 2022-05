Restan aproximadamente 10 días para que los rojinegros del Atlas vuelvan a tener actividad, falta que se dispute la ronda de Repechaje en donde el actual campeón ya espera rival para los Cuartos de Final y el trabajo de Diego Martín Cocca se enfoca en encontrar el sustituto ideal para Jairo Torres, así como recuperar físicamente a Aldo Rocha.

Jairo ya dejó la plantilla rojinegra y deberá reportar lo antes posible con su nuevo equipo, el Chicago Fire de la MLS. Según lo mostrado durante la campaña regular, Diego Cocca ya podría tener al jugador que supla a Torres, y es que en ese puesto a utilizado a elementos como Édgar Zaldívar, Edyairth Ortega y al propio Ozziel Herrera.

Sin embargo, el principal candidato es Ortega, en caso de que Aldo Rocha no se recupere, ya que si el capitán no está listo y totalmente rehabilitado de su lesión en el recto femoral izquierdo, ese lugar lo ocuparía en la Liguilla, Édgar “Gary” Zaldívar, quien no estuvo presente en el duelo anterior ante Tigres, debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Lo cierto es que los Zorros ya podrían recuperar a su capitán, son 10 días para que el mediocampista, pieza clave en el once titular, no solo de este torneo, sino del certamen pasado, esté listo y pueda jugar desde el partido de Ida de los Cuartos de Final, con el rival por confirmar.

“Acá lo importante es lo que viene, la Liguilla, hemos tenido problemas de lesiones que son parte del trabajo, pero a veces se dan de forma consecutiva, muchas expulsiones por accidentes y se dieron todas en este torneo, más allá de lo que sucedió en Querétaro nos desestabilizó mentalmente a todos, nos perjudicó muchísimo eso, el objetivo era clasificar directo para descansar, recuperar jugadores, trabajar una semana al máximo y entrar a la Liguilla con todos al 100”, dijo Cocca, haciendo alusión también a la recuperación que esperan de Diego Barbosa, para así, tener equipo completo en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Ausentes (o posibles ausentes) en la Liguilla

Jairo Torres, va a la MLS

Aldo Rocha, lesión muscular en el recto femoral izquierdo

Diego Barbosa, lesión fascitis plantar

Gaddy Aguirre, suspensión por quinta tarjeta amarilla

