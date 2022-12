María no olvida ese 12 de diciembre de 2021, cuando en la ronda de penales Julio Furch le dio la victoria al Atlas como campeón del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, y ante el milagro cumplido de ver a los rojinegros campeones después de 70 años de sequía, la aficionada acudió al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a dar gracias por lo conseguido.

En entrevista con EL INFORMADOR, María González aseguró que en aquel momento no lo podía creer, la posibilidad de ver siquiera a su equipo en la final era algo que se pensaba imposible, mientras que cuando comenzó la ronda de penales puso "todos los Santos de cabeza" con la esperanza de ver a su equipo campeón.

"Hace un año ni yo me la creía, no me creía que mi equipo era campeón, la verdad fue muy chistoso llegar a la final como hermano. En el último penal yo le pedí a todos los santos, les pedía que fuéramos campeones y pues entonces aquí estoy dándole gracias (a la Virgen de Guadalupe) por un año como campeón", manifestó.

La joven aficionada desconoció porque la devoción de los rojinegros a la Virgen del Tepeyac, pero aseguró que son miles de fanáticos los que se encomiendan a la "Morenita" en cada partido, lo que hasta ahora ha dado los resultados esperados.

Debido al partido que se jugará este lunes con motivo de la Copa Sky, y que enfrentará al mismo Atlas contra Santos en el Estadio Jalisco, María pidió de nueva cuenta a la Virgen de Guadalupe el triunfo del equipo de casa, pero aseguró que los mandatos de Dios y la Virgen son primero.

"Hoy que tenemos partido en el estadio, vine a pedirle que nos ayude en este torneo para volver a ser campeones, (…) si nos toca esperar otra vez 60 o 70 años más los volvemos a esperar", comentó.

Así como María, miles de feligreses abarrotaron las instalaciones del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, este 12 de diciembre; algunos en petición de milagros, otros pagando mandas y unos más dejándole flores y veladoras.

