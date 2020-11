Astros de Jalisco, inconformes con el arbitraje de la LNBP

Luego de que la quinteta tapatía fue eliminada en la Final de la Zona Oeste tras perder por segundo día consecutivo contra Aguacateros de Michoacán, el director deportivo de los Astros de Jalisco, Teo Zubía, manifestó su inconformidad contra los árbitros de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), pues consideró que en el segundo juego de la serie su equipo se vio afectado por las decisiones de los jueces.

"Es un sentir de nosotros y también de la gente en lo particular. He recibido muchos mensajes de varios países del mundo comentándome que lo que vieron con los árbitros nunca lo habían visto en algún otro encuentro. Me da pena y creo que es lamentable que se le haga esto a un equipo como Astros, que es una franquicia que apuesta por el basquetbolista mexicano. Se me hace una falta de respeto cómo se le trató a Gustavo Ayón, que vengan tres personas y ensucien de esta manera una serie tan buena como podía haber sido Astros contra Aguacateros".

Las molestias surgen principalmente por el total de infracciones que marcaron los árbitros en contra de los jaliscienses durante el último partido. Gustavo Ayón sólo había jugado cuatro minutos y ya acumulaba cuatro faltas personales que prácticamente lo alejaron del encuentro, pues se iría expulsado si cometía una quinta.

Asimismo, a Astros se le marcaron un total de 32 faltas en todo el partido que se tradujeron en 25 puntos de tiro libre para los michoacanos, quienes sólo cometieron 18 infracciones en el juego. Incluso, antes de finalizar se fueron expulsados por parte de los jaliscienses Karim Rodríguez y su entrenador Sergio Valdeolmillos.

"Hoy concluimos una muy buena temporada para Astros, estoy muy contento por el desarrollo del equipo. Desgraciadamente nos vamos con un mal sabor de boca, yo creo que los árbitros se llevan el protagonismo de esta serie. Es verdaderamente lamentable lo que vimos en el segundo juego contra Aguacateros de Michoacán", concluyó el director deportivo de Astros.

OF