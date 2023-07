Astros de Jalisco femenil cae en el primer juego de la gran final

Aunque por momentos Astros Femenil estuvo cerca de arrebatarles el triunfo a las Adelitas de Chihuahua, de nada les sirvió y fueron las locales quienes se impusieron con un marcador de 68-64 en el primer partido de final de la zona.

Las locales se vieron cómodas en su cancha, lograron bloquear el ataque jalisciense y, por si no fuera poco, rápidamente marcaron una significativa diferencia en el marcador, para la final del segundo cuarto, el parcial estaba inclinado para las Adelitas por 38-33.

No obstante, parece que los Astros tuvieron una plática muy motivante en el descanso ya que regresaron con toda su artillería a igualar la situación, con sólo ocho minutos de haber iniciado los terceros 15 minutos, las tapatías pusieron en igualdad de condiciones el duelo con un 40-40.

Pero las chihuahuenses no desaprovecharon su localía y recuperaron de nueva cuenta la superioridad, y lo que restó del encuentro, Astros estuvo pisándoles los talones para tratar de darle la vuelta, sin embargo no les alcanzó terminando con una derrota que las pone en desventaja en su búsqueda por el bicampeonato.

El día de mañana jueves 27 de julio a las 20:00 horas, las tapatías se meterán otra vez a la cancha de las Adelitas para tratar de reponerse y conseguir la victoria que les brinde la confianza de seguir con su buen paso que les valió estar en la final de la temporada.

