En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no sólo les retiran el apoyo económico a los atletas, sino también su libertad de expresión. Esto se conoció después de que saliera a la luz un documento que los deportistas tuvieron que firmar donde se mencionaba que, en dado caso de hablar mal de la Conade o de su presidenta, Ana Guevara, las becas se les retirarían.

Múltiples han sido las polémicas en el que este organismo se ha visto envuelto, las cuales muchas veces van dirigidas a menospreciar el trabajo hecho por los deportistas mexicanos, o bien, negarles el apoyo económico que por ley les corresponden a cada uno con base en su rendimiento, logros y disciplina olímpica.

El más reciente caso, fue el sucedido con la delegación de nado artístico que tuvo que llegar hasta las instancias legales para obligar a la Conade que les devolviera el dinero para poder usarlo en las competencias que han tenido en este año y que por mucho tiempo se les negó.

Ahora, se dio a conocer el documento denominado “Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023”, en él se les prohíbe a los atletas expresar sus inconformidades contra la Conade y Ana Guevara delante los medios de comunicación o en sus redes sociales.

“Declaraciones a medios; abstenerme de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupo multidisciplinario”, se lee en el documento”, se puede observar en el decreto.

“Ser responsable de todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte”, se agregó.

Los atletas que actualmente están becados corren el riesgo de perder ese derecho en dado caso que no se acate con lo anterior, puesto que existe una cláusula en la que se menciona lo siguiente:

“Manifiesto que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en materia de disciplina o de no lograr los compromisos mencionados con antelación, acepto la determinación que Conade tome respecto a la cancelación de mi beca. La presente carta no se encuentra viciada por ignorancia, inexperiencia, desproporción, lesión, error, dolo o mala fe, debido a ser mi libre y espontánea voluntad para obligarme en la forma y términos de este instrumento”, se lee en el texto.

