Acude Fiscalía de Jalisco a ejecutar órdenes de aprehensión en Zapopan y termina en balacera

La mañana de este miércoles 22 de octubre se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Fiscalía de Jalisco y civiles en el municipio de Zapopan, que terminó con la detención de 2 de ellos.

Los hechos ocurrieron al filo de las 11:00 horas, en el cruce de las calles Juan Aguirre Benavides y Alfonso Cravioto , en los límites de las colonias Santa Paula y Constitución. Los elementos de la Fiscalía de Jalisco acudieron a un domicilio donde ejecutarían una orden de aprehensión contra 2 personas, pero fueron agredidos a balazos a su arribo.

El reporte inicial al 911 refirió que 2 personas, a bordo de una camioneta en color blanco, realizaron detonaciones de arma de fuego hacia el personal, por lo que tuvieron que repeler la agresión, dándose así el intercambio de disparos.

Sin embargo, los elementos lograron sortear el ataque y detener a 2 de los presuntos involucrados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Tras el hecho también fue decomisada una escopeta de madera, presuntamente utilizada por los atacantes. Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha informado si se trata de las mismas personas contra quienes se ejecutarían las órdenes de aprehensión.

Por el hecho no se reportaron personas lesionadas.

