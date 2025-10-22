Luego de que se cumplieran 17 años de la eliminación de la selección de fútbol sub-23 de México en el torneo Preolímpico de Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Santiago Fernández revivió la polémica de una de las noches más recordadas por los aficionados al futbol en las últimas décadas.

En ese entonces, México se enfrentó a Haití en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California, con una consigna: ganar por cinco goles de diferencia. Si bien la cifra aparenta ser alta, lo cierto es que el equipo nacional logró hacer las cinco anotaciones, pero recibió una, quedándose a tan solo un gol de poderse clasificar a los Juegos Olímpicos.

El conjunto dirigido por Hugo Sánchez se cansó de fallar de cara al marco de Haití ese sexto gol que habría clasificado al equipo nacional y que podría haber significado un futuro distinto para el seleccionador, quien poco después fue cesado de su cargo tras el fracaso.

Uno de los protagonistas de ese partido fue Santiago Fernandez, quien desperdició un par de oportunidades claras de anotar el gol de aquel partido. Sus fallas se impregnaron en la memoria de los fanáticos junto a las narraciones que lo acompañaron. Entre ellas, las de Christian Martinoli, quien consagró algunas de sus frases más recordadas con el delantero mexicano como protagonista:

"¡Ah, no bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¡Otra vez Fernández! Hay cuatro en el área, qué desesperación. ¡Por favor! El único haitiano que había, a ese le llegó el balón, había seis mexicanos…", fueron algunos de los comentarios que siguen rondando en redes sociales hoy en día.

Ante ello, Santiago Fernández compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que criticó aquella narración recordada de Martinoli.

"Con tus comentarios, puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de estos. Te lo digo porque yo fui uno de ellos y, aun así, a día de hoy, con profunda decepción veo que, desafortunadamente, sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta. Es importante preguntarnos ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea entre la risa y la burla, entre la opinión y la humillación, entre la crítica y el daño? Transmites una indolencia total sobre el futbolista en turno", señaló el exjugador de la Selección Mexicana.

No obstante, pese a dicha crítica sonada en redes sociales, el día de ayer durante el Necaxa vs Cruz Azul, una jugada sirvió para que en siete palabras, Martinoli lanzara una indirecta contra Santiago.

Luego de un desafortunado rebote entre jugadores del Necaxa, un balón cayó sin marca en el área hidrocálida pasado el minuto 90. Sin embargo, Gabriel "El Toro" Fernández no pudo controlar ni disparar en lo que pudiese haber significado la victoria del Cruz Azul de último minuto. Y la narración de Martinoli volvió a ser "¿De qué te vas a disfrazar, Fernández?".

El breve clip de este momento se ha vuelto viral en redes sociales.

