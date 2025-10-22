"Jale Seguro", la iniciativa de Ley de diputado de Movimiento Ciudadano

Omar Enrique Cervantes Rivera, diputado de Movimiento Ciudadano y vice coordinador del Grupo Parlamentario del partido en el Poder Legislativo , presentó este martes la iniciativa de ley " Jale Seguro ", una propuesta que busca crear un fondo de capacitación para el trabajo, acompañado de un Seguro Estatal de Empleo Condicionado, como herramientas para combatir la informalidad laboral, fortalecer la empleabilidad y fomentar la movilidad social en Jalisco.

Dicha iniciativa fue presentada ante colegios de profesionistas, cámaras empresariales, gremios, sindicatos y medios de comunicación, y durante su exposición en el Congreso del Estado, Cervantes Rivera advirtió que el 46.5 % de la población trabajadora en Jalisco labora en la informalidad, lo que representa a más de 1.8 millones de personas que no cuentan con seguridad social, prestaciones ni estabilidad.

¿Qué sectores se verían beneficiados con esta Ley?

La propuesta contempla un presupuesto estatal de 200 millones de pesos anuales a partir de 2026, que se dividirá en dos grandes rubros:

60 % al pago del seguro de desempleo condicionado, operado por el Fondo Impulso Jalisco (FIMJA) , que otorgará 4 mil pesos mensuales hasta por cuatro meses a personas desempleadas o en situación de informalidad.

, que otorgará 4 mil pesos mensuales hasta por cuatro meses a personas desempleadas o en situación de informalidad. 40 % a programas de formación, capacitación, certificación y vinculación laboral, coordinados por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) .

De aprobarse, esta Ley beneficiaría a personas de la población económicamente activa que se encuentren desempleadas o laboren bajo esquemas informales, jóvenes en busca de su primer empleo y mujeres jefas de familia.

Cervantes subrayó que “ el empleo digno y bien remunerado es el camino para reducir la desigualdad y construir paz social ”.

Con esta propuesta, Jalisco podría convertirse en el primer estado del país en contar con un mecanismo estatal de empleo condicionado que atienda simultáneamente el desempleo, la informalidad y la falta de capacitación laboral.

En estas reuniones de trabajo tomaron parte activa todos los sectores presentes en el acto, representantes de organizaciones como COPARMEX, CANACO, CCIJ, y Cámara del Calzado, entre otros. ESPECIAL

El respaldo para esta iniciativa

Desde el Gobierno del Estado, el director de Planeación del Gabinete Económico, Néstor García Chávez , expresó su respaldo a la iniciativa, destacando que “ la empleabilidad y el talento son conceptos que van de la mano ” y que el programa "Jale Seguro" representa una respuesta estratégica a las necesidades reales del mercado laboral en un contexto de crecimiento acelerado.

Por su parte, el director del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), Salvador Cosío Gaona , subrayó que la capacitación debe verse como una inversión social, no como una carga: “ A la gente hay que darle herramientas para que tenga acceso a un empleo mejor remunerado. Cuando hay empleo, hay economía; cuando hay economía, hay salud en todos los sentidos ”.

Desde el sector técnico y profesional, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Mirna Avilés Miss , remarcó que uno de los objetivos de la ley es “ dignificar los oficios ” y responder al déficit de mano de obra local.

En representación del sindicato FROC Conlabor, Jaime Enrique Gutiérrez afirmó que las asociaciones de trabajadores como la suya respaldan este tipo de iniciativas y políticas, pero recordó que un punto importante a considerar en ellas es que deben asegurarse a la par mejores prestaciones a quienes hayan certificado sus procesos de capacitación.

