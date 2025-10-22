Gracias a su extraordinario desempeño en el tiro con arco compuesto, con el que hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mexicana campeona del mundo en esta disciplina, la tapatía Andrea Maya Becerra Arizaga fue reconocida con el Premio Estatal del Deporte, consolidándose a sus 25 años como una de las grandes referentes del deporte jalisciense.

En el presente año, Andrea Becerra fue protagonista en cada una de las competencias a las que asistió. Logró ganar dos oros en el Campeonato Mundial de Corea, en la prueba individual y por equipos femenil, además de también subirse a lo más alto del podio en los World Games.

Por si fuera poco, Andrea se colgó el bronce en equipos mixtos tanto en el Campeonato Mundial de Corea como en los World Games. El cúmulo de resultados la llevaron al primer lugar del raking mundial de la World Archery en julio pasado, proclamándose como la mejor arquera de su categoría en el mundo.

Con la incorporación inédita del tiro con arco compuesto al programa olímpico de Los Ángeles 2028, Andrea Becerra se perfila como la principal representante mexicana en la disciplina, y las expectativas por verla conquistar el oro en su debut olímpico son más altas que nunca.

Por otro lado, el jurado también reconoció con el Mérito Deportivo el esfuerzo y dedicación de Diego Villalobos (nadador artístico), las gemelas Mía y Lía Cueva (clavadistas) y Elizabeth Bourde, quien consiguió el bicampeonato con la Selección Mexicana de Flag Football en los World Games.

Villalobos poco a poco se ha hecho de un nombre dentro de la natación artística y en el Campeonato Mundial de Singapur consiguió el bronce de manera individual; por su parte, Mía y Lía también se llevaron el tercer lugar en el mismo evento, pero ellas en el trampolín de 3m sincronizado. Además, de la plata que obtuvieron en la Copa del Mundo de Clavados que se realizó en Guadalajara en abril.

En el Deporte Adaptado, el primer lugar fue para Arnulfo Castorena, de para natación; Guadalupe Navarro de para atletismo se quedó con la segunda posición; y el tercer sitio fue para Marcos Zárate también de para natación.

Cabe destacar que, el Premio Estatal del Deporte y el Mérito Deportivo son las máximas distinciones que otorga el Gobierno de Jalisco, a través de CODE Jalisco, en reconocimiento al desempeño y resultados de los atletas y entrenadores, mismos que se encargan de posicionar al estado como líder en el deporte a nivel nacional.

OF