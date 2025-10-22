David Benavidez reveló la clave de Crawford para vencer al Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense David Benavidez en una entrevista reciente con FightHub TV, habló de la caída de Saul "Canelo" Álvarez frente a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

De regreso a aquel 13 de septiembre, el pugilista tapatío había salido como favorito como en la mayoría de sus encuentros luego de un historial prácticamente pulcro. Sin embargo, una vez que sonó la primera campanada, Crawford superó de principio a fin al Canelo, como se vio reflejado en las tres tarjetas de los jueces.

El fin del dominio del Canelo llegó con una contundente derrota de Crawford quien hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los cinturones en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Esto dijo David Benavidez sobre la derrota de Canelo frente a Crawford

"Creo que Crawford se lo tomó mucho más en serio que Canelo, lo cual es algo raro considerando el dinero que estaba ganando (…) simplemente no parecía estar preparado al 100%. Está lanzando diez golpes por asalto, así de grande es su ego" dijo el "Bandera Roja" quien además aclaró que estas declaraciones no buscan desestimar al boxeador tapatío, sino que es algo que observó en aquella pelea.

Cabe destacar que un hipotético enfrentamiento entre Álvarez y Benavidez ha sido muy esperado en los últimos años. Sin embargo, el tapatío ha reusado enfrentarse al estadounidense en más de una ocasión. Por lo pronto, los nombres que suenan como próximos rivales potenciales del canelo son Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli o una revancha contra el propio Terence Crawford.

