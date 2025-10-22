Miércoles, 22 de Octubre 2025

¿Cuánto frío hará en Guadalajara HOY por la noche?

Para este miércoles 22 de octubre, se prevé temperaturas bajas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: Anel Solis

De acuerdo al pronóstico del clima del día de hoy, 22 de octubre Guadalajara tendrá temperaturas frías por la noche. UNSPLASH/ J. WO

Para este miércoles 22 de octubre, se prevén temperaturas frías en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), informó el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM). A continuación, te damos los detalles del clima de hoy en Guadalajara (GDL) por la noche. En el horario nocturno en el AMG se pronostica clima fresco que, de acuerdo con el IAM, se mantendrá hasta el amanecer, con temperaturas mínimas de 15 °C a 18 °C.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, junto con la entrada de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, provocará lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur del país.

Clima en Guadalajara este miércoles 22 de octubre por la noche

De acuerdo con el sitio web oficial de Meteored, este miércoles 22 de octubre se pronostican, por la noche en GDL, temperaturas de 23 °C a 26 °C, con cielos despejados y periodos de nubes y claros.

Durante el transcurso del día, se prevén temperaturas mínimas de 10 °C y máximas de 30 °C.

Hora Temperatura Se pronóstica
19:00 26°C Cielo despejado
20:00 25°C Cielo despejado
21:00 24°C Cielo despejado
22:00 23°C Nubes y claros
23:00 23°C Nubes y claros

Clima en Jalisco hoy, miércoles 22 de octubre

Por otro lado, el IAM informó que se espera cielo mayormente despejado en Jalisco, principalmente en el interior del estado; sin embargo, no se descartan condiciones similares para el resto de la entidad. Se prevén temperaturas máximas entre 27 °C y 30 °C.

Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y Meteored.

