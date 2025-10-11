Esta es la historia del "Marigalante" el barco hundido en Puerto Vallarta

El día de ayer, la icónica embarcación "Marigalante", uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Vallarta, se hundió en el mar.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó a través de redes sociales informó que el incidente se habría originado por una falla mecánica o eléctrica en las bombas de achique. Esto derivado del fuerte oleaje que se presenta en el municipio, hicieron imposible rescatar la embarcación, pese al trabajo de oficiales, voluntarios y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Algunos usuarios lograron captar en video los últimos instantes de la "Marigalante" sobre el mar de Puerto Vallarta a la altura del hotel Buenaventura.

Esta es la historia del "Marigalante"

La "Marigalante" fue construida en 1987 y botada al mar en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. La embarcación era una réplica de la Santa María de Cristóbal Colón.

En Puerto Vallarta se convirtió en un símbolo de identidad del municipio que ofreció experiencias a millones de visitantes. Por más de 30 años, la "Marigalante" surcó el mar.

La empresa propietaria de la embarcación reembolsará los boletos de quienes adquirieron los viajes que estaban agendados en la "Marigalante", así como señaló que en unos meses "la hermana de la 'Marigalante' arribará a las aguas de la bahía".

