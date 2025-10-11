Cuando Francia parecía bloqueada, perdida en el laberinto defensivo de Azerbaiyán, Kylian Mbappé emergió para romper el muro y con un gol y una asistencia acercar a los Bleus al Mundial de 2026 dejando el marcador final 3-0.

Un gol plagado de potencia y fe, que fue eliminando cuantos elementos le abordaban de la poblada defensa azerbaiyana, para finalmente perforar al fin la meta de un equipo que venía de sorprender a Ucrania con un empate.

De nuevo el madridista apareció en el 69 para dar una gran asistencia a Rabiot que marcó de cabeza. El Parque de los Príncipes tembló cuando Azerbaiyán derribó al madridista, que abandonó el terreno de juego en medio de los aplausos del que durante años fue su estadio.

Thauvin, que regresaba a la selección tras una larga ausencia, se reencontró con el gol, dejando la victoria a buen recaudo ante una selección de Azerbaiyán que creó muchos problemas en defensa pero que apenas asomó en el área francesa.

EFE

Macedonia del Norte resiste el asedio de Bélgica

Macedonia del Norte aguantó el asedio de Bélgica y arrancó un 0-0 muy valioso para sus intereses con el que se mantiene en la primera posición del grupo J de clasificación para el Mundial.

El combinado dirigido por Blagoja Milevski no se rinde en su empeño de por lo menos jugar los Playoffs y va por buen camino, aunque aún debe superar muchos obstáculos. De momento, es líder con 12 puntos con un partido más que Bélgica y Gales, que suman 11 y 10, respectivamente.

CT