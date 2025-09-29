El Atlas rompió una racha de frustraciones y volvió a sonreír el pasado sábado al derrotar 3-2 a Necaxa, en un partido donde el héroe fue el mediocampista paraguayo Diego González. Autor del gol del triunfo, el rojinegro habló al finalizar el encuentro y no ocultó su satisfacción por el resultado, clave para devolver confianza al equipo dirigido por Diego Cocca.

“Muy contento después de mucho sufrimiento, de que los partidos no se nos daban. En los últimos minutos siempre nos hacían gol. Hoy, con la victoria que sacamos, estamos muy contentos y esperemos que sea el primero de muchos”, expresó el guaraní, quien firmó el penal que dio los tres puntos en el Estadio Jalisco.

González reconoció que su camino hacia el gol no fue sencillo. “La primera pelota que pierdo, la que no hice gol, me jugó un poquito en contra porque me agarró rabia conmigo mismo. Con el correr del partido me pude recuperar y anotar el gol del triunfo”, relató.

Sobre el penal que decidió el duelo, señaló: “Sentía que estaba preparado para patear, dije: esta es la mía. Gracias a Dios pude convertir para el triunfo”.

El mediocampista no se olvidó de la afición rojinegra: “Siempre, muchas gracias a la ‘piel’ por estar en los momentos complicados. Hoy el triunfo se lo dedicamos a ellos que se lo merecen. Vamos a seguir trabajando para darles más alegrías”.

Los Zorros ahora se enfocan en su siguiente compromiso: este viernes a las 21:05 horas visitarán a los Bravos de FC Juárez, un reto en el que buscarán confirmar la recuperación mostrada ante los Rayos.

SV