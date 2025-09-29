El pasado fin de semana, tras el anuncio del retiro de José de Jesús “Chuy” Corona, las memorias volvieron a uno de los momentos que marcaron el inicio de su exitosa trayectoria: su debut en la Primera División con el Atlas, el 15 de febrero de 2003, frente a Veracruz en el Estadio Jalisco. El encargado de darle esa primera oportunidad bajo los tres postes fue Fernando Quirarte, quien en entrevista con EL INFORMADOR recordó aquel episodio con una mezcla de nostalgia y satisfacción.

“Me da mucho gusto que me haya tocado a mí, pero creo que más gusto me da por él, porque tuvo una carrera muy buena, muy larga, con muchos triunfos y éxitos. Todo tiene un principio y un fin, y hoy llega al final de una carrera productiva para él”, expresó el “Sheriff”, consciente del legado que deja el arquero jalisciense.

Quirarte reconoció que no recuerda con exactitud las palabras que le dio aquella tarde, pero sí tiene presente que el destino puso a Corona en el momento indicado. “Navarrete tuvo una lesión y el segundo portero era él. No dudamos en darle la oportunidad porque había jerarquías y le tocaba. Me da mucho gusto que le haya ido tan bien y que me haya tocado la fortuna de debutarlo”, comentó.

Lo que vino después es historia: Corona defendió los colores de los tres equipos tapatíos, Atlas, Tecos y Chivas, con quienes disputó como refuerzo, la Copa Libertadores, consolidó su carrera en Cruz Azul, donde se convirtió en referente y campeón, y la cerró en Xolos de Tijuana. A nivel selección, alcanzó su punto más alto con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aunque nunca pudo jugar un Mundial.

Quirarte confesó que, aunque no mantiene un contacto cercano con el guardameta, siempre guarda un cariño especial por aquellos a quienes les dio la primera oportunidad: “Siempre que tienes la fortuna de debutar a alguien, ese recuerdo permanece. Más si la carrera fue exitosa. Al final todo se debió a su esfuerzo, su sacrificio y su profesionalismo, pero me tocó estar ahí en ese instante”.

Con el retiro de Corona, el futbol mexicano despide a uno de los porteros más longevos y respetados de su época, y al mismo tiempo revive las memorias de aquel joven arquero que, con apenas 22 años, recibió su primera oportunidad en el arco del Atlas, de la mano de Fernando Quirarte.

Los momentos que lo marcaron

Debut profesional

Jesús Corona debutó en Primera División con Atlas el 15 de febrero de 2003, en un duelo ante Veracruz que terminó con triunfo de 3-0. En aquel Clausura empezó a mostrar condiciones de arquero confiable y personalidad bajo los tres postes. Permaneció con los rojinegros hasta el Clausura 2004, etapa en la que acumuló experiencia y consolidó su estilo. Posteriormente, fue transferido a Tecos de la UAG, donde rápidamente se convirtió en titular indiscutible. Ahí comenzó a forjar la carrera de uno de los guardametas más longevos y respetados del futbol mexicano, mostrando reflejos felinos y liderazgo en la cancha.

Final con Tecos

En el Clausura 2005 vivió su primera gran oportunidad de trascender a nivel nacional. Con Tecos, alcanzó la final del torneo, siendo pieza fundamental en las eliminaciones de Necaxa y Morelia. Corona disputó todos los minutos del campeonato, demostrando seguridad y carácter en los momentos de presión. Aunque el sueño no pudo concretarse al caer 7-4 en el global ante América, aquella experiencia lo consolidó como uno de los arqueros más prometedores de México. La final perdida con Tecos marcó un antes y un después en su carrera, al proyectarlo en el radar de equipos de mayor peso histórico.

Refuerzo de Chivas para la Copa Libertadores

Ese mismo 2005, Corona fue convocado como refuerzo de Chivas en la Copa Libertadores, supliendo la ausencia de Oswaldo Sánchez. Bajo los postes rojiblancos protagonizó noches memorables, especialmente en la serie de cuartos de final contra Boca Juniors. En el partido de ida, el Guadalajara goleó 4-0 en un resultado histórico, con intervenciones clave de Corona que ayudaron a mantener el arco seguro. Su paso por el torneo continental fue breve pero significativo, pues reforzó su reputación como un portero de nivel internacional. Aquella experiencia con el “Rebaño” dejó huella en su palmarés competitivo.

El oro olímpico en Londres 2012

Con la selección mexicana, Corona alcanzó uno de los capítulos más gloriosos de su trayectoria. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue capitán y guardameta titular del equipo que logró la hazaña histórica: vencer 2-1 a Brasil en la final para conquistar la medalla de oro. Aquella tarde, el arquero mostró temple y seguridad, siendo líder del grupo dentro y fuera de la cancha. Aunque en la selección mayor asistió a tres Copas del Mundo (2006, 2014 y 2018) sin disputar minutos, su gesta olímpica lo consagró como referente indiscutible del futbol mexicano.

Título con Cruz Azul

La etapa más significativa de su carrera la vivió en Cruz Azul, club donde permaneció 14 años, de 2009 a 2023. Con la Máquina defendió el arco en más de 600 partidos oficiales, levantando trofeos como la Copa MX, Supercopa MX, Campeón de Campeones, Leagues Cup y Liga de Campeones de Concacaf. El momento cumbre llegó en el Guardianes 2021, cuando la institución rompió una sequía de 23 años sin título de Liga. Corona fue líder y símbolo de esa generación campeona, consolidándose como uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente del club celeste.

Sus escándalos

Pese a su brillante carrera, Jesús Corona también protagonizó episodios polémicos. En 2010, un pleito en un bar de Guadalajara lo dejó fuera del Mundial de Sudáfrica. Un año después, en la semifinal Cruz Azul vs. Morelia, perdió la calma y agredió con un cabezazo al preparador físico rival, lo que le costó seis partidos de suspensión y otra ausencia en selección. En 2021, durante los festejos del campeonato de Cruz Azul, fue captado empujando a un comisario para permitir el ingreso de su hijo a la cancha. Estos incidentes contrastaron con su imagen de líder.

Guard1anes 2021

El Guardianes 2021 fue el torneo más importante en la carrera de Corona. Como capitán y portero titular de Cruz Azul, lideró a la Máquina hacia la tan anhelada novena estrella, rompiendo 23 años de frustraciones. Su aporte no se limitó a las atajadas, también fue el guía emocional del vestidor, respaldando al técnico Juan Reynoso. Tras vencer a Santos Laguna en la final, Corona alzó el trofeo como símbolo del resurgir celeste. Aunque un incidente con un comisario empañó brevemente la celebración, el campeonato lo consagró como leyenda de la institución y referente del futbol mexicano.

SV