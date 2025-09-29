Fallece Roscoe, el querido bulldog de Lewis Hamilton

El mundo del deporte se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Roscoe, el bulldog inglés del piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

A través de sus redes sociales, el siete veces campeón del mundo anunció la triste noticia, ocurrida la noche del domingo 28 de septiembre.

Roscoe, considerado el perro más famoso y carismático del paddock de la Fórmula 1, había sido diagnosticado con neumonía y se encontraba delicado desde hacía tres días. Pese a los esfuerzos, la mascota que acompañó al británico durante gran parte de su carrera no logró recuperarse.

Hamilton, visiblemente afectado, describió este momento como “una de las experiencias más dolorosas” de su vida.

"Siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Nunca me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amarlo tan profundamente y ser amado a cambio", expresó el piloto.

Con esta despedida, la comunidad de la Fórmula 1 y sus seguidores en todo el mundo acompañan a Hamilton en el duelo por la partida de Roscoe, quien se convirtió en una figura entrañable dentro y fuera de las pistas.

MF