Morena Jalisco celebra informe de Claudia Sheinbaum; destacan beneficios para el estado

La presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, celebró el primer informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en la Plaza Bicentenario de Guadalajara, y subrayó los anuncios de obras y programas que impactarán directamente a la entidad.

Entre los proyectos mencionados están la rehabilitación de carreteras federales, la construcción de guarderías, el presupuesto para la Universidad de Guadalajara, el impulso a la Línea 4 y 5 del Tren Ligero, apoyos para el acueducto Chapala y la recuperación del tren de pasajeros Guadalajara–Ciudad de México.

Pérez García resaltó que los programas sociales representan una inversión anual superior a 49 mil millones de pesos en Jalisco, con apoyos que llegan directamente a la población. Sheinbaum informó que en la entidad se benefician:

Más de 914 mil adultos mayores con la pensión para el bienestar.

46 mil personas con discapacidad.

Más de 240 mil becas Benito Juárez para estudiantes de preparatoria.

83 mil niños y niñas en educación básica.

Más de 11 mil jóvenes universitarios y ocho mil más en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, más de 400 mil niños reciben leche bienestar, 56 mil productores acceden a Producción para el Bienestar, 50 mil agricultores reciben fertilizantes gratuitos, más de mil 500 familias forman parte de Sembrando Vida y más de 2 mil escuelas se integraron al programa La Escuela es Nuestra.

La líder morenista afirmó que estos no son discursos, son hechos, porque “son transformaciones reales que se viven en cada comunidad, en cada ejido, en cada familia jalisciense. El mensaje de la Presidenta es claro: sí se puede gobernar para el pueblo y con el pueblo".

En otro tema, informó que en el estado se han realizado más de mil 100 asambleas seccionales de Morena, dentro del proceso nacional de organización partidista, y que aquellas que no alcanzaron quórum se reprogramarán en los próximos días.

YC