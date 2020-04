Árbitros regresarán fortalecidos: Arturo Brizio

El Presidente de la Comisión de arbitraje de la Liga MX, Arturo Brizio Carter, intenta tomar lo positivo de este paro obligado al futbol, debido a la emergencia sanitaria que se vive en el mundo, y asegura que los árbitros regresarán fortalecidos de esta situación.

En entrevista para la cadena de radio, Futbol de Primera, el director del medio arbitral mexicano habló sobre cómo es que los silbantes viven esta pandemia y cuáles son los métodos que utilizan para no perder el ritmo:

''Los árbitros también han tenido que modificar sus hábitos de entrenamiento, los días previos y estos días estamos trabajando con ello. A las ocho de la mañana hacen un entrenamiento con el preparador físico vía los relojes Polard y el sistema Wimu y es lo que se logra hacer para que de alguna manera no haya un daño grave en su preparación física y en lo técnico, tenemos una conexión, todos los días a las dos de la tarde, donde se les pasan videos, se les hacen trivias, se les deja tarea y buscamos de esa manera que en lo técnico gane tiempo y ganemos, no solo con los árbitros de liga y de ascenso, también con la gente del VAR''.

Pero, la preparación de los árbitros no se queda únicamente en lo físico o lo reglamentario pues, además, están metidos en el tema del ''coaching'' para fortalecer el aspecto mental.

''Desde la temporada pasada, una de las peticiones que hicieron los muchachos a la Presidencia de la Federación fue el tema del 'coaching', o sea, todos los árbitros de liga entraron a ese tema. Se cumplió una primera etapa, que fue bastante exitosa, bastante buena dicho incluso por ellos y aprovechando estos 'tiempos muertos', estamos echando a andar, se echó a volar la segunda etapa del coaching. Sabemos que la crítica no va a acabar pero sí estar mejor preparados no solamente en lo técnico físico, si no también lo mental, creo que los muchachos van a volver fortalecidos y van a volver con todas las ganas del mundo porque, yo creo que cualquiera de nosotros, cuando tienes un confinamiento de estos el día que te quitan la correa lo primero que quieres es volver a la cancha.''

A pesar de que se detuvo el calendario, por lo pronto, los árbitros no se han visto afectados en la materia económica:

''Los árbitros mexicanos reciben un estipendio: un honorario fijo y un honorario por partido, en este momento los árbitros de Liga MX reciben ese estipendio fijo, es un caso diferente al de los equipos porque no son empleados de la Federación, pero sí la organización que les paga está dándoles su dinero mensualmente el pago fijo, los partidos los recuperarán una vez que vengan''

El VAR en México

El presidente de la comisión también se dio el tiempo para hablar sobre el funcionamiento del VAR en México y cuáles son los planes que se tienen para cuando se restaure el calendario futbolístico:

''Todo el protocolo del VAR está dictado por la International Board, pero es cierto que hay particularidades de cada país que se tienen que ajustar.''

Sobre algunos detractores que tiene este sistema, Brizio aseguró que ''muchísima gente que habla del VAR, hablo de técnicos, público y medios de comunicación tampoco han tenido un gran interés de capacitarse y entender a cabalidad la herramienta. De pronto hablamos del VAR con una ligereza tremenda o incluso se cae en el tema de decir ‘pues el VAR no sirve porque a mí no me gusta’ y está bien si a alguien no le gusta el VAR o siente que le quita emoción al futbol pues es muy respetable la opinión, pero el VAR llegó para quedarse, o sea, lo que tenemos que hacer, es capacitar mejor a nuestros vares y que la herramienta fluya de mejor manera, pero no vamos a acabar con la polémica ni con los criterios porque son personales.''

Reveló que la pandemia afectó algunos de los planes que se tenían para mejorar el uso de esta herramienta pues ''desgraciadamente esta pandemia nos quitó la posibilidad de que viniera una persona del International Board a capacitar a 18 nuevos vares, de los cuales, 10 son árbitros activos.'' Pues buscarán que, eventualmente, las personas que manejen el árbitro sean árbitros activos pues con ''eso ganaría un montón de cosas porque estamos hablando de pares. Del que el que esté arriba tenga la misma capacidad del que esté en la cancha. No estoy diciendo que no la tengan o que la capacidad del que está arriba esté en entredicho en este momento, pero siempre va a ser mejor que el árbitro esté planeando el partido y recibiendo la información de un colega que la siguiente semana o el viernes pasado estuvo en la cancha.''

Mejoras en la aplicación

El ex árbitro señaló que a él no le molestaría que llegarán nuevas opciones que permitan aprovechar de mejor manera el videoarbitraje como, por ejemplo, se hace en la NFL en donde los entrenadores tienen la posibilidad de retar una jugada:

''A mí me encantaría que el técnico tuviera una forma de pedir una revisión en alguna jugada y se quede tranquilo y que incluso esa decisión se revirtiera, en otro tema, lo ideal sería que todos los estadios mexicanos tuvieran la gran pantalla gigante para que ahí se pudiera poner la acción y explicar (al público)qué pasó, tenemos un problema, que no es parejo, no todos los estadios lo tiene, el día que todos los estadios donde se juegan, si llegan a tener todos la pantalla gigante se podría dar esa situación como en la NFL.''

No saben qué pasará

Sobre una posible fecha de regreso a la actividad, Arturo Brizio comentó que ''no estamos en contacto permanente con el Secretario General de la Federación para saber en qué van las negociaciones de los equipos. Lógicamente lo que sabemos es muy poco. Sabemos mucho de lo que se habla, pero sabemos poco de lo que va a pasar. Seguimos todos en ascuas esperando que haya una determinación. La fecha tentativa para volver a las labores administrativas en la Federación son los primeros días de mayo.''

