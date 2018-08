Presentan a Rafa Márquez como presidente deportivo de Atlas

Una nueva etapa comienza en Atlas. Este martes fue presentado el “Káiser” Rafael Márquez como presidente deportivo y en una de sus primeras impresiones ya enfundado en el saco de directivo, fue el enfoque de esta nueva época, será emular el estilo de juego del Barcelona, equipo en donde fue figura como futbolista profesional.

“De las experiencias que viví en mi carrera tratar de poder exprimir todo eso y en un perfil obviamente digamos tipo Barcelona que es donde más aprendí y mas tuve conocimientos, que también se asemeja un poco al estilo del ADN que tiene el Atlas: el juego dinámico, juego bonito, juego ofensivo y sobre todo queremos reforzar, porque hoy tenemos un entrenador de casa que tiene ese ADN, pero hay que reforzarlo, trabajar para mejorar día con día, lo que es fuerzas básicas también tratar de que los jugadores vayan aprendiendo y teniendo estos valores, cualidades tácticas, técnicas para seguir su desarrollo y que mañana sean referentes en el futbol mexicano y por qué no en el futbol mundial”, dijo Márquez Álvarez.

Por otro lado, Márquez fue claro al señalar que si bien se ganó un respeto como futbolista, ahora deberá ganárselo como dirigente, aunque para él hubiera sido fácil ser comentarista.

“Creo que me he ganado un respeto como futbolista por lo que he hecho en la cancha ahora me toca hacerlo afuera, los directivos me respetan por lo que hice en la cancha, ahora me tendré que ganar el respeto haciéndolo fuera, sería muy fácil irme de comentarista a criticar o señalar, pero estoy trabajando de nuevo por el futbol, tratando de que el futbol sea mejor, tratar de mejorar nuestro futbol mexicano empezando por Atlas que sea de otro nivel”, platicó.

Rafael Márquez fue presentado por el presidente Gustavo Guzmán en conferencia de prensa, previamente había sido presentado a los jugadores en el campo de entrenamiento.

Márquez Álvarez, de 39 años, sustituye al urugayo Fabricio Bassa, cuya baja fue dada a conocer el sábado de la semana pasada.

