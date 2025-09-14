Para hoy domingo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de la península de Baja California, así como el monzón mexicano sobre el noroeste del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua, Sonora y Baja California Sur.

Por otra parte, la onda tropical número 32 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, mantendrá la probabilidad para lluvias puntuales intensas en Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero.

A su vez, un canal de baja presión sobre el norte y centro de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Jalisco; puntuales fuertes en Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; chubascos en Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes.

El ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe interactuando con un canal de baja presión y con una vaguada en altura extendida sobre el sur y oriente del golfo de México, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Veracruz; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

*Con información del SMN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV