La sonrisa de Gabriel Milito lo decía todo. El técnico del Guadalajara valoró como “muy importante” la victoria de Chivas por 2-1 sobre el América en el estadio Ciudad de los Deportes, un resultado que no solo devuelve confianza a su plantel, sino que también podría marcar un antes y un después en la temporada rojiblanca.

“Era una nueva oportunidad, una muy buena oportunidad, porque se trataba de un clásico, de un partido exigente, ideal para demostrar el valor que tienen estos jugadores. Y han hecho un partido muy bueno, con gran mentalidad. Controlamos a un equipo muy difícil de controlar, con grandes individualidades. Estoy muy contento, sobre todo por los jugadores, porque la merecían y la venían buscando”, destacó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Milito reconoció que Chivas había hecho méritos en encuentros anteriores sin poder reflejarlos en el marcador, por lo que el triunfo ante el acérrimo rival llegó como bálsamo. “Necesitábamos la victoria, porque ese resultado que tanto deseábamos nos daba la espalda. Hoy por fin llegó y espero que sea el punto de partida para algo mejor”, subrayó.

La victoria, sin embargo, no permite distracciones. El calendario inmediato de Chivas es igual de desafiante: en menos de una semana enfrentarán a Tigres y Toluca, rivales que exigirán el máximo del plantel. “Ahora tenemos que seguir, porque se vienen partidos muy complicados, pero este triunfo nos da un impulso anímico que necesitábamos”, señaló.

El Clásico Nacional, además, dejó una fuerte conexión con la afición rojiblanca, que volvió a ilusionarse con un equipo que mostró personalidad y temple en el escenario más grande. Milito lo dejó claro: la victoria no es un destino, sino un inicio. “Que sea el comienzo de algo mejor”, concluyó.