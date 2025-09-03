¿América vs Chivas sin público? Alcaldía asume postura sobre el Clásico Nacional

En una reunión celebrada el día de ayer, la Alcaldía Benito Juárez, encabezada por Luis Mendoza, y la representación jurídica del Estadio Ciudad de los Deportes llegaron a un acuerdo positivo para que el público regrese en los próximos eventos que el Club América tiene en la agenda, incluido el Clásico Nacional contra Chivas.

Con esto, la alcaldía capitalina levanta la sanción impuesta al equipo azulcrema luego de que presuntamente personal de seguridad del club se excediera en sus atribuciones al cerrar una vialidad aledaña al recinto durante el partido de América vs. Santos femenil del pasado jueves, impidiéndole el paso a un vecino de la zona que tenía una emergencia de salud.

Con esto, el encuentro entre las Águilas y Pachuca, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025, se disputó a puerta cerrada el sábado 30 de agosto.

Aunque el América intentó resolver el problema previo a este partido, la Alcaldía Benito Juárez se mantuvo firme en su decisión, y negó los dichos que la afición emitió en redes sociales, donde se afirmaba que la sanción era un acto de corrupción.

“Se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía, poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez”, expresó Luis Mendoza.

El Clásico Nacional sí tendrá público en el Estadio Ciudad de los Deportes

En un comunicado, la Alcaldía Benito Juárez dio a conocer que la afición podrá presenciar directamente el encuentro entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas de Guadalajara, a disputarse el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas.

"La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio", se lee en el documento.

En la misiva se expresan también los acuerdos alcanzados en busca de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en los próximos eventos, como el operativo de seguridad "Ladrillera", en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos de acuerdo con el aforo del estadio.

Además, se mantiene el operativo en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante la realización de los eventos.

"La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen", destaca el comunicado.

