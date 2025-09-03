La Selección Mexicana afronta una semana crucial de cara a la Copa del Mundo. El próximo sábado, el Tri estará afrontando una de las últimas fechas FIFA del año, y lo hará antes dos potencias del continente asiático, Japón y Corea del Sur.

Para Javier Aguirre, la tarea en esta Fecha FIFA no es sencilla, ya que independientemente de los resultados y del funcionamiento del equipo, tiene la encomienda de seguir viendo jugadores para conformar la lista de 26 elementos para el Mundial.

Si bien la base del equipo está conformada por jugadores como Luis Ángel Malagón, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, entre otros, la duda sigue siendo cuáles alternativas puede tener con elementos que el “Vasco” ha tenido identificados.

Para los duelos ante Japón y Corea, Aguirre decidió traer de regreso al “Chucky” Lozano, quien atraviesa un momento goleador con el San Diego FC de la MLS, así como a Diego Lainez y Juan José Sánchez Purata, de los Tigres; un arquero como Carlos Moreno, de Pachuca; a Germán Berterame, de Rayados, y el ya frecuente llamado de Mateo Chávez, del AZ Alkmaar.

Si bien Chávez es uno de los jugadores con más proyección, además de las actuaciones que ha mostrado, la poca continuidad de juego que ha tenido en Europa podría costarle el lugar en el Tri, sobre todo teniendo en cuenta que ahí está Julián Araujo.

Para Berterame la competencia está más que complicada, ya sea como punta, en donde tiene a Raúl Jiménez y Santiago Giménez, y por fuera al “Chino” Huerta, Roberto Alvarado y Julián Quiñones, además de Lozano y Lainez.

Finalmente, la incertidumbre alrededor de Guillermo Ochoa hará que la disputa por ese tercer puesto para la portería sea factible para Carlos Moreno.