Después de que el sueño de Jorge Vergara (QEPD) está cada vez más cerca de hacerse realidad, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, se dijo orgulloso de continuar con el legado de su padre al traer una Copa del Mundo, de nueva cuenta, a Guadalajara.

“Me siento muy orgulloso de continuar el legado de mi padre. Tanto en la familia como en el club, estamos listos. La verdad, la organización del Club Guadalajara para el Mundial es impecable. Se me cierra la garganta, se me van las palabras, pensando en la visión que tenía mi padre de tener un Mundial otra vez en Jalisco, pero por primera vez en nuestro estadio. Y estamos listos para el reto. Les aseguro a toda la afición que van a tener una experiencia inolvidable y que va a ser una de las mejores series del Mundial”, señaló.

De igual manera, Vergara Zatarain enfatizó que espera que se honre el trabajo que hizo su padre como el responsable de que se dispute una nueva Copa del Mundo en Guadalajara.

“De entrada, estoy muy orgulloso de él. Como lo siento ahorita y se lo digo de alguna forma, estoy muy orgulloso. De verdad lo admiro como hijo, como empresario y como líder. Jorge Vergara es un hombre maravilloso, y ojalá, de verdad, esta ciudad lo honre con ese reconocimiento como una de las personas que fue responsable de traer el Mundial a la ciudad; lo digo con mucho orgullo”, agregó.

Al final, reveló que están cerca de inaugurar el museo en honor a su padre en el Estadio AKRON, mismo que servirá como FIFA Hospitality durante la justa mundialista.

“Estamos a punto de inaugurar el museo. El museo Jorge Vergara, que se llamará ‘Joven’ y que va a ser parte fundamental de los FIFA Hospitality del Mundial. Va a estar abierto antes; cerraremos las actividades del museo durante el Mundial porque se va a utilizar y, después del Mundial, no les quiero adelantar mucho, pero tenemos un programa especial pensado para antes del Mundial, relacionado, por supuesto, con el fútbol mundial”, concluyó.

SV