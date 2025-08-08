Omar Arellano: “A la gente se le olvida, Jorge Vergara rescató a Chivas”

Ante las críticas de la afición a la gestión de la familia Vergara con Chivas, el exjugador del Guadalajara, Omar Arellano, aseguró que a los seguidores del club Rojiblanco se les ha olvidado que Jorge Vergara rescató al equipo y dejó un gran legado.

En entrevista para EL INFORMADOR, la “Pina” Arellano elogió el paso del expropietario de Chivas, enfatizando que siempre buscó lo mejor para el equipo y los mexicanos.

“De repente a la gente se le olvida que Jorge Vergara rescató a Chivas, hizo el estadio y realizó inversiones. Sí entiendo que los resultados tienen que acompañar todas esas buenas acciones y, desgraciadamente, a Jorge no se le dio conseguir muchos títulos por diferentes circunstancias: la final en Ciudad Universitaria, nosotros perdimos ahí un par de semifinales, la final de la Copa Libertadores; después ahí tuvo momentos delicados de salud, pero yo te puedo decir que era un gran tipo. Mas el gran empresario que fue un gran tipo”, señaló.

Para Arellano, Vergara Madrigal era un tipo apasionado que siempre buscó que los jugadores entregaran su mejor nivel y aportar lo mejor a su equipo, pese a que en el camino encontró gente que le complicó su andar en el mundo del futbol.

“Jorge y siempre nos trataba de motivar. Inclusive nos apretaba esas famosas regañadas que por ahí están en la serie; esa regañada te puedo decir que se queda corta en comparación de cómo hablaba con nosotros. Entonces, era un tipo muy pasional, era un tipo que quería lo mejor para el mexicano.

“Él no buscaba perjudicar a Chivas, al contrario, él siempre quería lo mejor para el equipo, y siempre trataba de tomar las mejores decisiones por el bien del equipo; desgraciadamente, pues en el camino tenemos gente que no aporta, gente que está ahí por conveniencia, y seguramente tuvo gente cerca de él que no le ayudó, que deportivamente no le ayudó; esos quedan en el pasado, pero yo te puedo decir en concreto que Jorge era un tipo muy agradecido y era una buena persona”, agregó.

Al final, el atacante mexicano llenó de elogios al ex propietario del Guadalajara, además de agradecerle porque él influyó de gran manera para que se sumara a las filas del Rebaño Sagrado.

“Yo siempre voy a estar agradecido con él (Jorge Vergara) porque él fue el que obviamente dio el visto bueno para que yo llegara a Guadalajara. Siempre fue grato. Era un tipo visionario, leal y noble. A pesar de que se veía de repente un poco enojado, como en ese gesto, como de mal encarado, pero era un tipazo, me parece que me quedo muy corto de Jorge", concluyó.

MF