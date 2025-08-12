Amaury Vergara anuncia demoliciones dentro del Estadio Akron para Mundial 2026

El propietario del Club Deportivo Guadalajara,Amaury Vergara, confirmó que el Estadio AKRON, sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, será objeto de una serie de mejoras en su infraestructura y en el terreno de juego para cumplir con los estándares que exige la FIFA.

En declaraciones recientes, el dueño del Rebaño destacó que la primera fase de la renovación del césped está prácticamente concluida y que el resultado es de clase mundial.

“Ya estamos concluyendo la primera fase del pasto y lo van a ver, yo creo que incluso hasta se ve en la transmisión la calidad del pasto. Estoy de verdad sorprendido de la calidad del pasto del estadio Akron, está de primer mundo con toda la tecnología que implementamos y falta todavía el stitching, que es esta parte híbrida que se le pone al estadio en marzo, eso se va a hacer hasta marzo por petición de la FIFA, de los estatutos de la FIFA en el cuidado de la cancha”, señaló.

Además del trabajo en el campo, se llevarán a cabo ajustes en las instalaciones internas para mejorar la experiencia de los asistentes durante la justa mundialista.

“Y ahora vamos a comenzar ya con algunas demoliciones dentro del estadio, menores, pero que van a ser para mejorar todavía la experiencia más, para los hospitalities, toda la implementación de los hospitalities, recuerden en los mundiales que la FIFA tiene varios niveles de hospitalities y bueno, vamos a poder ofrecer ahora sí que lo mejor de lo que la FIFA pide para todos estos hospitalities”, agregó.

Las obras, que incluirán mejoras en áreas de atención VIP y hospitalidad, se desarrollarán bajo los lineamientos internacionales para asegurar que el inmueble de Zapopan esté a la altura del evento deportivo más importante del mundo.

MF