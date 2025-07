Estadio Akron, la visión de Jorge Vergara

“El sueño duró cinco años… hoy es una realidad. Bienvenidos a la nueva casa del Rebaño Sagrado”, estas fueron las palabras con las que Jorge Vergara presentó de manera oficial el Estadio Akron, inmueble que se convirtió en la casa de Chivas y en el legado del propietario del equipo rojiblanco, además de una de las sedes de cara a la Copa del Mundo en 2026.

Vergara Madrigal tuvo la visión de realizar un inmueble al nivel de Chivas como uno de los mejores equipos del mundo, mismo en donde existieran diferentes eventos y que se convirtiera en un orgullo para todos los mexicanos, además de un estadio mundialista.

“Entender que nosotros como empresarios tenemos este deseo ardiente de cooperar con el resto del país y cada quien, desde su trinchera, demostrar de lo que somos capaces los mexicanos. Estoy seguro que en este estadio la gente va a respetar, va a disfrutar y va a ser familiar. Aquí no va a existir la violencia del futbol, a través de este mensaje de belleza, de excelencia como pueden apreciar en el lugar.

“Es un lugar donde podrán hacer eventos, va a estar abierto los 365 días del año, tendrá un museo interactivo impresionante. Es un estadio hecho por mexicanos, para mexicanos, que albergará al equipo más importante de México y próximamente para una Copa del Mundo”, señaló.

Para el ex propietario de Chivas, el Estadio AKRON no solo iba a ser la nueva casa del Guadalajara, ya que sería un ícono del futbol, además de un referente en la parte arquitectónica y de ingeniería a nivel mundial.

“Yo creo que va a ser un ícono, de por sí ya es un ícono, por todas sus características. El estadio Jalisco es (un referente) por monumental y por el futbol. En cambio, este va más allá del futbol, será un referente por la parte arquitectónica, por las ingenierías”, agregó.

En la parte del diseño del inmueble, reveló que fue la idea del arquitecto a cargo de la obra, donde tomó como referencia un volcán que conocieron en Barcelona.

“Eso fue idea de él (Jean Marie Massaud). Lo vi, inclusive fue en Barcelona y me enseñó un volcán y me encantó la idea. En la parte visual era muy impresionante no ver concreto, no queríamos lograr una mole de concreto que contaminara, sino una mole de pasto que obviamente reverdece y contagia”, añadió.

El 29 de julio del 2010 se convirtió en una fecha muy emotiva para Jorge Vergara, luego de que vio cristalizado el sueño por el que trabajó por mucho tiempo.

“Queríamos un estadio que dignificara a la gente, que dignificara a los mexicanos. Que exportáramos una buena imagen hacia el resto del mundo. Que exportáramos hacia el resto del mundo algo que los mexicanos somos capaces de hacer, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo: invertir en este país, que para mí es el paraíso. A pesar de lo que muchos piensen con los problemas que podamos tener, creo que vamos caminando hacia adelante”, detalló.

Después de la presentación oficial en el duelo entre Chivas y Manchester United, Vergara Madrigal aseguró que el AKRON es el mejor estadio del mundo para ver futbol.

“Los visitantes extranjeros que han venido están maravillados. Tenemos las mejores pantallas del mundo, está sonorizado con la más alta tecnología del mundo. El mejor estadio del mundo para ver el futbol, incluyendo a los estadios de Sudáfrica”, concluyó.

