En un partido de gigantes, los vigentes campeones de la Champions League y la Europa League se medirán hoy miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine, Italia, con un objetivo en mente: conquistar la Supercopa de Europa 2025. Por si te interesa, te decimos en qué horario y dónde ver el juego EN VIVO.Esta es la primera vez que el PSG y el Tottenham se enfrentan en una competición oficial de la UEFA, por lo que las expectativas son altas.Por un lado, el PSG luchará por hilar un sextete. El título bien podría ayudarles para dejar atrás su reciente eliminación en el Mundial de Clubes."No sé qué tipo de juego va a plantear el Tottenham, ya que recientemente ha cambiado de entrenador. Llevan entrenando un mes y nosotros estamos en nuestra primera semana, pero eso no es excusa y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Es un privilegio estar aquí de nuevo. Estamos aquí para disfrutar, esto no es como un trabajo para nosotros. Hay presión, por supuesto, pero creo que podemos gestionarla", aseveró el estratega Luis Enrique.En contraste, el imperativo del Tottenham será ponerle freno al paso del PSG. Para sumarle más emoción al compromiso, estrenarán oficialmente a Thomas Frank como su entrenador."Es un reto fantástico para el primer partido, pero, por supuesto, creemos en nosotros mismos. No lo vemos como una prueba; lo vemos como dos buenos equipos uno contra otro, y queremos ganar", reconoció Frank. Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido.El partido PSG vs Tottenham se jugará hoy a las 13:00 horas y podrá ser visto en México en televisión restringida y por streaming.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp