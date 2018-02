Almeyda ya busca alguien que le ayude con Chivas

Tras la mala racha que atraviesa Chivas, hoy el entrenador Matías Almeyda reveló que ya analizan posibilidades de encontrar a alguien que pueda apoyarlo en la dirección del equipo.

“Hablé con Jorge (Vergara) y analizó la posibilidad de tener una persona que me pueda ayudar, me he reunido con algunos pero la decisión debe ser fría, no por estar perdiendo hay que traer a alguien, sino pensando a futuro. Existe esa posibilidad”, dijo el director técnico del Rebaño Sagrado.

Expresó que esta figura en la dirigencia, la cual tiene pláticas ya avanzadas, debe tener un perfil rojiblanco y lo más importante, que no pretenda ser director técnico.

Aunque no está seguro de nombrar a esta persona como "director deportivo", Almeyda sí quiere que sea parte del cuerpo técnico. "Buscamos a una persona y prácticamente lo tengo, pero falta un poco”, dijo.

En el presente torneo, Chivas sólo ha conseguido cuatro de 15 puntos posibles, pero a pesar de esto el argentino es contundente: "No creo que el equipo se me esté yendo entre las manos".

"Yo estoy bien, comprometido, tranquilo", dice Matías Almeyda pic.twitter.com/egNuXOMUhP — Ernesto Lopez Mota (@elopezmota) 7 de febrero de 2018

"Cuando los momentos no son favorables hay que buscar un culpable, lo único que no deseo es que alguien se quede sin trabajo", dijo Almeyda.

El próximo sábado Chivas recibe a Santos en el Estadio Akron y el técnico rojiblanco también anticipó que podría haber cambios notables en la estrategia de juego para ese partido.