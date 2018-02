Vergüenza deportiva en Chivas

Cuatro puntos de 15 posibles. Esa es la cosecha que tiene el Guadalajara en este Clausura 2018, lo cual tiene al equipo sumido en una crisis en varios aspectos, los cuales, espera el arquero Rodolfo Cota, pronto deben superarse, pues ante esta difícil situación, ni de andar en la calle le dan ganas.

“Creo que hemos dejado de hacer cosas y cada uno debe ser consciente, porque no nos podemos dar el lujo de estar viviendo esta situación”.

“Estamos tristes por cómo se dan las cosas, por cómo se dio el partido (ante Puebla el pasado viernes). La realidad es que no estábamos preparados para vivir esta situación. En estos momentos siento vergüenza por el momento que vivimos, por el partido que dimos”.

El pasado viernes, Chivas entró dormido, pareció hasta por un momento con exceso de confianza y cuando se dio cuenta que el encuentro había iniciado, ya estaban un gol por cero abajo en el marcador. Conforme se desarrolló el partido, el Rebaño comenzó a entrar en desesperación, algunos con el ansia de alcanzar en el marcador al cuadro poblano intentaron ganar de manera individual el cotejo y en los minutos finales la afición se comenzó a meter con el equipo.

El dolor que siente Cota, que quiere pronto sacarlo con triunfos, es que no los vuelva a abuchear su afición, porque el viernes pasado no solamente sucedió eso, sino que también hubo rechiflas y oles para el contrario, reprobando el accionar del equipo.

“A nadie le gusta, estés en tu estadio o no, que te abucheen. A nadie le gusta eso, pero más allá de que te puedan abuchear o no, me siento triste porque en verdad veo a los compañeros cómo trabajan, porque nos estábamos preparando, y que lo trabajado no salga, no se traslade al partido, sí nos sentimos con vergüenza y pena con la afición, porque está apoyando”.

Cota no es defensor de nadie, pero respalda al técnico Matías Almeyda, a quien le quita responsabilidad por el mal paso del equipo, ya que el “Pelado” y su gente le dan todo al equipo para salir adelante. Desde su punto de vista, los únicos que están fallando son los jugadores.

El cancerbero va de frente y toma su porcentaje de culpa que le toca, porque los únicos que tienen al equipo metido en crisis son los que juegan, no el cuerpo técnico ni la directiva.

“Los únicos culpables somos nosotros, los 11 que iniciamos, los tres de cambio, porque Matías nos da todas las herramientas, todas las armas para trasladarlas a la cancha y las cosas no han sido así”.

El portero rojiblanco invitó a que cada uno de sus compañeros inicie la semana de cara al enfrentamiento ante Santos bien certero de lo que debe mejorar, porque si alguno no reconoce sus errores, difícilmente la situación cambiará. También precisó que es momento de unión, porque hay quienes en momentos malos desaparecen del mapa.

“Tenemos que ser muy autocríticos en qué se ha dejado de hacer y prepararnos, dejar todo esto y estar más unidos que nunca, porque a final de cuentas estamos en el equipo. En las buenas muchos están, pero en las malas muchos se van”.

LIGA MX FEMENIL

Chivas golea a las Guerreras

El equipo femenil de Chivas vino de atrás y se levantó del 1-0 en contra para golear 4-1 a su similar de Santos Laguna, en duelo de la Fecha 5 del Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, manteniendo el invicto con cuatro triunfos y un empate.

La escuadra lagunera se había puesto al frente con un autogol de la arquera tapatía Blanca Félix al minuto 20, pero Daniela Carrandi (22’), un doblete de Arlett Tovar (31’ y 64’) y un gol más de Priscila Padilla (52’) le dieron la vuelta al resultado.