Alexis Vega sabe la responsabilidad de jugar en Chivas

Alexis Vega no tiene excusa para no rendir, sabe la trascendencia del club al que llegó, y no tiene excusa para no rendir lo que se espera, así lo reconoció el propio atacante rojiblanco, quien se ha entendido a la perfección con Alan Pulido.

El ''Muñequito'', como le dicen sus amigos, está motivado porque sabe el impacto que tiene obtener triunfos con el Guadalajara, así que ante el subcampeón del futbol mexicano, el Cruz Azul, la victoria es obligada a como dé lugar porque ganarían en muchos aspectos.

''Ante Cruz Azul son partidos que visten, que todos queremos jugar, lo trabajamos bien en toda la semana, vamos convencidos que podemos traernos los tres puntos. Estoy tranquilo, desde el primer día que llegué me acoplé porque sabía que no había pretextos para no hacerlo de la mejor manera y mis compañeros también me han mostrado todo su apoyo''.

El nacido en las fuerzas básicas de Pumas, que ya en lo profesional defendió al Toluca, espera que la afición se vaya con todo el apoyo desde que aterricen, ya que quiere sentir lo que veía por televisión cada que el equipo visita la Ciudad de México.

''He visto como los reciben en México cada que viaja el equipo para allá, espero esta no sea la excepción. Vamos a salir a dar un buen partido y buscar los tres puntos.

''Muñequito'' Vega espera darle pronto resultado esperados a la afición, ya que Chivas es su mayor reto en este momento en su corta carrera como jugador profesional, según lo dicho en entrevista con medios oficiales del club tapatío.

''Contento con el debut, agradecido con mis compañeros que me arroparon muy bien. Con la afición, no tengo palabras para agradecer el apoyo brindado, me siento feliz con el reto que se me viene en mi carrera y el triunfo lo merecíamos, porque veníamos trabajando muy bien''.

OF