Astros de Jalisco mantiene su constancia, aunque el título del la LNBP sigue pendiente

Desde su incursión en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) en la temporada 2019-20, los Astros de Jalisco se han mantenido como el equipo más constante en la lucha por el título de la zona Oeste, hoy conocida como zona Caliente. Bajo el mando de Iván Déniz, la escuadra tapatía disputará su quinta final de zona en solo 7 campañas, una muestra de su dominio en el baloncesto nacional.

Sin embargo, a pesar de que Jalisco se ha consolidado como un equipo de temer en la LNBP, esto no se ha traducido a títulos en la competencia . Si bien, ha ganado 2 finales de zona para clasificarse a la Gran Final por el campeonato, los Astros nunca han logrado obtener el trofeo, quedándose a la orilla, aunque han realizado actuaciones sobresalientes en la temporada regular.

En la campaña de debut para los Astros, el conjunto se quedó fuera de jugar los Playoffs. No obstante, bastaron escasos meses después, para que en 2020, año en que la competencia sufrió modificaciones (determinándose que solo 12 equipos participarían y tendría 3 meses de duración), Jalisco consiguió su primer boleto para la Final de Zona, la cual perdieron contra los Aguacateros de Michoacán .

Para el 2021, el conjunto jalisciense quedó como líder en la tabla general, era el principal rival a vencer y presentaba un paso más que sólido. Venció a los Soles de Mexicali en la final de zona y, cuando todo indicaba que nadie podría frenar su poderío, Fuerza Regia le dio un duro golpe de realidad, tras derrotarlo en la serie por el título.

Cuando todo indicaba que nadie podría frenar el poderío de Jalisco, Fuerza Regia le dio un duro golpe de realidad tras derrotarlo en la serie por el título en 2021. ESPECIAL / Astros de Jalisco

Un año más tarde, la historia se volvió a repetir. Astros tuvo una gran campaña, superó a los Mineros de Zacatecas para lograr meterse a la Gran Final, instancia en la que sucumbió frente a las Abejas de León . Y en 2023, Jalisco se quedó en la Final de Zona, al perder contra los Libertadores de Querétaro .

En 2024, fue la segunda vez en que Jalisco no pudo llegar a una Final de Zona, y es que los Soles de Mexicali cobraron venganza en la Semifinal para eliminarlos de la competencia. Por lo que, en el 2025, los Astros estarán de regreso a la serie que concede el pase para tratar de proclamarse como el absoluto monarca de la campaña.

El oponente para Jalisco en la próxima Final de Zona saldrá del duelo entre Diablos Rojos del México y Dorados de Chihuahua , y es el cuadro norteño el que domina la serie por 2-1, por lo que este mismo martes podría definirse el ganador.

