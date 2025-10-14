La Selección de Qatar que dirige el español Julen Lopetegui se convirtió en la vigésima cuarta que consigue la clasificación para el Mundial 2026, tras imponerse este martes 14 de octubre, por 2-1, a la de Emiratos Árabes Unidos.

Qatar, que disputará su segunda Copa del Mundo consecutiva, es el séptimo equipo de la Federación Asiática de Futbol (AFC), tras Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.

La AFC otorga 8 plazas directas, además de un cupo en el repechaje internacional.

Lista actualizada de las selecciones que ya tienen boleto al Mundial 2026

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Qatar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

África concede nueve plazas directas, de las que ya están adjudicadas siete: Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. También otorga un pase para la repesca.

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio, Canadá, Estados Unidos y México.

Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos más irán a la repesca.

Además de las anfitrionas, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

