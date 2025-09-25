Puebla vs Pachuca (2-2)

Puebla y Pachuca empataron 2-2 en el estadio Cuauhtémoc en un partido lleno de emociones y cambios en el marcador. Pachuca se adelantó primero tras un penal fallado pero concretado por Oussama Idrissi, mientras que Emiliano Gómez empató con un golazo y luego puso al frente a Puebla con un cabezazo. Sin embargo, Alán Bautista igualó para los Tuzos en el minuto 82, dejando a ambos equipos insatisfechos: Pachuca suma siete partidos sin ganar y Puebla sigue estancado en el fondo de la tabla.

Chivas vs Necaxa (3-1)

Chivas venció 3-1 al Necaxa en un triunfo cargado de orgullo y revancha. El primer gol llegó tras un pase de Luis Romo desde su área a Richard Ledezma, quien habilitó a “La Hormiga” Sandoval para abrir el marcador (32’) y luego definir por encima del portero (43’). Cristian Calderón acercó al Necaxa al inicio del segundo tiempo (49’), pero un chispazo final del debutante Samir Inda (90’) selló la victoria rojiblanca. El duelo tuvo un condimento especial: Fernando Gago, quien dejó Chivas hace 11 meses para dirigir Boca Juniors y ahora dirige al Necaxa, se reencontró con su antiguo equipo.

Juárez vs Pumas (3-1)

Los Pumas cayeron 3-1 ante el FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez, poniendo fin a su racha invicta de siete partidos. El equipo de Efraín Juárez sufrió desde temprano: Óscar Estupiñán adelantó a los Bravos (13’), y aunque Guillermo Martínez empató de cabeza (58’), el VAR anuló previamente un gol de Adalberto Carrasquilla. La expulsión de José Caicedo (67’) dejó a los universitarios con diez hombres, y Rodolfo Pizarro aprovechó la jugada del tiro libre para adelantar nuevamente al FC Juárez (68’), mientras que Guilherme Castilho selló la victoria visitante.

León vs Mazatlán (2-2)

James Rodríguez destacó con gol y asistencia, pero León no pasó del empate 2-2 ante Mazatlán, que rescató un punto como visitante. El colombiano abrió el marcador con un penal (45+2’) y luego asistió a Ismael Díaz para el 2-0 (45+5’), pero en la segunda parte Anderson Duarte anotó un doblete (61’ y 65’, con VAR) para igualar el juego. Con este resultado, León suma tres partidos sin ganar y Mazatlán mantiene su racha de ocho encuentros sin victorias en la Liga MX, permaneciendo en el fondo de la tabla.

Cruz Azul vs Queretaro (2-2)

Cruz Azul rescató un empate 2-2 ante Querétaro en Ciudad Universitaria gracias al gol de "El Toro" Fernández en los últimos minutos, tras una noche marcada por el error de Kevin Mier y los abucheos de la afición. José Paradela abrió el marcador para los celestes (14’), pero Santiago Homenchenko empató de cabeza (20’) y luego sorprendió a Mier con un gol desde el medio campo (1-2). En la segunda mitad, los cambios y la presión de Cruz Azul permitieron el empate definitivo al 82’. Con este resultado, La Máquina mantiene su invicto en casa, aunque ve interrumpida su racha de victorias consecutivas, mientras Querétaro deberá recuperarse de la oportunidad desperdiciada.

Tigres vs Atlas (2-0)

Tigres dominó de principio a fin y venció 2-0 al Atlas en el Estadio Universitario, demostrando su solidez en el Apertura 2025. Ozziel Herrera abrió el marcador al minuto 5 con un disparo preciso que dejó sin oportunidad a Camilo Vargas, mientras que Diego Lainez sentenció el triunfo al 62’ con una definición llena de clase. Los felinos controlaron el balón y generaron múltiples llegadas, mientras Atlas solo pudo replegarse y evitar una derrota más abultada, quedando claro el poderío ofensivo y la localía imponente de Tigres.

Toluca vs Monterrey (6-2)

Toluca ofreció un espectáculo memorable al golear 6-2 a Monterrey en el Nemesio Diez, reafirmando su poderío en la Liga MX. Aunque Rayados se adelantó con Germán Berterame (10’) y acercó el marcador con Óliver Torres (39’), los Diablos Rojos dominaron con un triplete de Paulinho (25’, 40’, 52’), doblete de Nicolás Castro (34’, 62’) y un gol de José Ángulo (23’), mientras que un penal fallado por Sergio Ramos marcó un quiebre anímico para los visitantes. Toluca controló el juego hasta el final, frenando la racha positiva de Monterrey y consolidándose como el equipo a vencer en la competencia.

Alético San Luis vs América (0-1)

El América mostró su recuperación y ganó 1-0 al Atlético de San Luis gracias a un gol de Alex Zendejas cerca del final, tras una prolongación de “La Pantera” Zúñiga. Las Águilas dominaron el partido, generando ocasiones y controlando el balón, pese a la salida por lesión de Rodrigo “Búfalo” Aguirre y la firme defensa de San Luis. Con la entrada de Saint-Maximin, Zúñiga y Fidalgo en la segunda mitad, el equipo se volvió más incisivo, aunque las oportunidades no se concretaron hasta la acción decisiva de Zendejas. Con este triunfo, el América se afirma como candidato y demuestra que está de regreso en la pelea por los primeros lugares.

Santos vs Xolos (1-0)

Santos Laguna logró un agónico triunfo 1-0 sobre Xolos de Tijuana gracias a un gol de Cristian Dájome en el minuto 95, desatando la euforia en el TSM. El partido fue de alta intensidad, con ambos equipos equilibrados en el medio campo y pocas oportunidades claras, además de una expulsión de Bruno Barticciotto por doble amarilla al 85’. A pesar de jugar con uno menos, Santos no bajó los brazos y aprovechó un mal despeje de la defensa visitante para quedarse con los tres puntos, manteniendo viva la ilusión de escalar posiciones, mientras Tijuana se marcha sin sumar.

Así queda la tabla general tras la Jornada 10

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 24 2 Toluca 22 3 Monterrey 22 4 América 21 5 Tigres 19 6 Xolos 16 7 Juárez 15 8 Pachuca 14 9 Pumas 13 10 León 12 11 Chivas 11 12 Atlético San Luis 10 13 Santos 10 14 Necaxa 9 15 Mazatlán 8 16 Querétaro 8 17 Atlas 7 18 Puebla 5

SV