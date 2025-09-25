De cara al compromiso de este viernes ante Puebla, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, dio a conocer su lista de convocados, en la que destaca nuevamente la ausencia de Javier Hernández, además del regreso de Fernando González y la permanencia de Samir Inda en la lista de elementos que viajarán este jueves a territorio poblano.

El conjunto rojiblanco tendrá un total de siete bajas para el encuentro de la Jornada 11, duelo que será clave en la búsqueda de hilar su segundo triunfo consecutivo en el presente campeonato.

El regreso más destacado para el equipo rojiblanco será el de Rubén González, quien no estuvo en el juego de este martes, tras haber sido expulsado en el duelo ante Toluca en la Fecha 9. Con el regreso del “Oso”, el conjunto rojiblanco recuperará a un elemento clave en el mediocampo.

Pese a que el “Oso” González regresó a la convocatoria para el juego de este viernes, el juvenil Samir Inda fue incluido nuevamente en la lista de elementos que realizarán el viaje a Puebla, por lo que continuará en el primer equipo, luego de su destacado debut ante Necaxa.

Javier Hernández continuará fuera de actividad, luego de no haber sido elegible para el duelo del pasado martes ante los Rayos, debido a un golpe sufrido en el juego ante Toluca. Con esta nueva ausencia de cara al juego ante Puebla, será el sexto partido que se pierde en el actual semestre por lesión.

Por su parte, Roberto Alvarado continuará “entre algodones”, ya que no se ha recuperado de su esguince en el tobillo derecho, sufrido en el Clásico Nacional. Otros de los elementos que siguen fuera de actividad son Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Mientras tanto, Hugo Camberos y Yael Padilla se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Sub-20, que disputará la Copa del Mundo de la categoría.

Los convocados de Chivas ante Puebla

Porteros : Raúl Rangel, Óscar Whalley.

: Raúl Rangel, Óscar Whalley. Defensas : Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas, Bryan González.

: Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Luis Olivas, Bryan González. Mediocampistas : Luis Romo, Samir Inda, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Rubén González.

: Luis Romo, Samir Inda, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Rubén González. Delanteros: Cade Cowell, Santiago Sandoval, Armando González, Teun Wilke, Alan Pulido.

