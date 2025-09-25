Chivas buscará su clasificación ante los equipos de la parte baja de la tabla

Después de conseguir su segunda victoria en lo que va del campeonato y terminar con la sequía de triunfos en casa, Guadalajara tendrá una oportunidad dorada en sus siguientes encuentros, ya que se medirá a los equipos de la parte baja de la tabla, rivales ante los que podría repuntar en el campeonato.

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, tendrá la oportunidad de estabilizar su proyecto al frente del equipo rojiblanco. En sus cinco siguientes juegos se medirá ante cuatro de los peores equipos del campeonato. Por lo tanto, tendrá la oportunidad de salir de la irregularidad mostrada en el Torneo Apertura 2025.

Después de un complicado calendario al medirse ante cuatro de los equipos más destacados del campeonato: Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, el Guadalajara consiguió cuatro de 12 puntos posibles, situación que complicó el entorno del equipo y generó dudas en el proyecto del profesor Milito.

En sus siguientes compromisos, Chivas se medirá ante Puebla, Pumas, Mazatlán, Querétaro y Atlas, rivales que no han mostrado su mejor versión y que no han logrado repuntar en el presente campeonato, por lo que no han podido salir de la parte baja de la clasificación.

El conjunto rojiblanco está a un solo punto de meterse en la lista de equipos que obtendrían el boleto al Play-In. Sin embargo, una seguidilla de victorias en sus próximos cinco compromisos colocaría al Guadalajara como uno de los equipos que entraría en la pelea por un sitio en la fase final del campeonato.

En su siguiente compromiso, Chivas visitará a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc; posteriormente, recibirá a Pumas en casa, en el Estadio AKRON. Después de la actividad en la fecha 12, habrá parón por la fecha FIFA.

En la reanudación de la actividad en la Liga MX, en sus tres siguientes encuentros, recibirá a Mazatlán; posteriormente, visitará al Querétaro en compromiso a mitad de semana por la fecha doble, y cerrará ante su gente la seguidilla de juegos con equipos de la parte baja de la tabla cuando se enfrente al Atlas en el Clásico Tapatío.

SV