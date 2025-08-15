Alana Flores protagoniza cruce con Faitelson tras comparación con Canelo Álvarez

Uno de los duelos más esperados del evento Supernova: Orígenes es el que protagonizarán Alana Flores, influencer y streamer regiomontana, contra Gala Montes, actriz y ex participante de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, la tensión no solo se vivió entre las competidoras, sino también con David Faitelson, encargado de conducir la conferencia previa al combate.

La disputa comenzó cuando Alana expresó su inconformidad porque Gala no aceptó bajar de peso para igualar las condiciones de la pelea. Aunque finalmente accedió a competir bajo esas circunstancias, dejó claro que lo consideraba una desventaja.

En ese momento, David Faitelson lanzó un comentario que encendió los ánimos de “Alana la Rana”, al preguntarle si esas “peticiones” las había aprendido del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Alana Flores confronta a Faitelson tras comentario que le lanzó

“Oye Alana, lo del peso y ese asunto, se ve que le aprendiste a algunas mañas al Canelo, ¿eh? Porque el Canelo suele hacer eso, suele decir ‘que se baje 20 kilos, lo deshidrato’”, comentó el periodista de TUDN.

La pregunta provocó que Alana lo interrumpiera de inmediato con una respuesta que generó risas en la sala:

Lee también: Las primeras palabras de Diego Cocca tras ser nombrado nuevo DT de Atlas

“A ti también te encanta hablar de otros, solamente por hablar, ¿no? Tú no te prestabas para estos eventos y aquí estamos”, replicó la influencer.

La contestación dejó a Faitelson sin palabras por unos segundos y encendió las redes sociales, donde muchos celebraron que la creadora de contenido “le diera la vuelta” al periodista en su propio terreno: la confrontación verbal.

Cabe recordar que en semanas recientes, el propio Faitelson había criticado públicamente este tipo de combates entre “famosos” y creadores de contenido, lo que sumó un elemento extra a la tensión del momento.

La conferencia cerró con el tradicional face to face entre ambas competidoras, dejando claro que toda la tensión acumulada tendrá su desenlace sobre el ring, en la pelea estelar de Supernova Strikers.

Te puede interesar: El combate que busca opacar pelea de Canelo Álvarez va Terence Crawford

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS