En una tarde que la llenó de alegría y emoción, Cristina Morfín presentó su libro en las instalaciones de la Biblioteca Juan José Arreola, en un texto donde habla acerca de la restauración de la salud, la belleza y la confianza para lograr un cambio positivo de actitud.

Incluye tips para conservarnos sanos, vigentes y entusiastas ante estos tiempos turbulentos que corren, la falta de tiempo y la comunicación, que en ocasiones confunde y desconecta. Cristina Morfín, a sus 81 años, nos comparte sus “secretos” para lograrlo de manera fácil, práctica y amena.

Cristina Morfín. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

Los presentados fueron Nedelka Escala, profesional de Relaciones Públicas y Protocolo, connotada panameña, con arraigo en Guadalajara y una gran comunicadora. Gaby Sánchez, distinguida fashion influencer, miembro del Fashion Group Capítulo Jalisco y Diseñadora Avant Gard de guardarropa y calzado. Paco Padilla, compositor y cantante de la nueva canción mexicana con 50 años de carrera artística; reconocido por su altruismo y carisma.

El moderador fue Archibaldo Davison, Secretario General de PAEJ (Periodistas, autores y escritores de Jalisco A.C.), quien acompañó a la escritora en este día tan importante para ella, donde estuvo rodeada de familiares, amigos y personas que estiman y reconocen su labor. ¡Felicidades!

Evento: Presentación del libro Tune UP. Fecha: Jueves 7 de agosto. Lugar: Biblioteca Juan José Arreola.

CP