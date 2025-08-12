Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Libros y autores

Cristina Morfín comparte sus secretos en su nuevo libro Tune UP

La escritora, comunicadora y activista Cristina Morfín presentó su libro Tune UP

Por: Aracely Aguilera

Mariana Urrea y Alicia Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 15 de agosto 2025

Cristina Morfín. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gaby Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Elisa Espinoza de los Monteros. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Pilar García de Alva y Nedelka Escala Pacheco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Charly Davidson. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Trino Padilla. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Juan Raúl Rodríguez Guerrero y Fernando Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Nuevo libro Tune UP. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Blanca Esthela Salcido Sánchez y Diarmuid Milligan. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Paco Padilla. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Javier Romero. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gustavo Padilla Montes y Sergio López de La Cerda. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Rosy Peralta, Verónica Nieto y Lorena Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Álvaro Aldrete Morfin y Luis Germán Cárcava. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Eduardo Gómez Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María Fernanda Fuentes y Gonzalo Aldrete. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Sandro Cruz y Jorge Lupercio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

En una tarde que la llenó de alegría y emoción, Cristina Morfín presentó su libro en las instalaciones de la Biblioteca Juan José Arreola, en un texto donde habla acerca de la restauración de la salud, la belleza y la confianza para lograr un cambio positivo de actitud.

Incluye tips para conservarnos sanos, vigentes y entusiastas ante estos tiempos turbulentos que corren, la falta de tiempo y la comunicación, que en ocasiones confunde y desconecta. Cristina Morfín, a sus 81 años, nos comparte sus “secretos” para lograrlo de manera fácil, práctica y amena.

Los presentados fueron Nedelka Escala, profesional de Relaciones Públicas y Protocolo, connotada panameña, con arraigo en Guadalajara y una gran comunicadora. Gaby Sánchez, distinguida fashion influencer, miembro del Fashion Group Capítulo Jalisco y Diseñadora Avant Gard de guardarropa y calzado. Paco Padilla, compositor y cantante de la nueva canción mexicana con 50 años de carrera artística; reconocido por su altruismo y carisma.

El moderador fue Archibaldo Davison, Secretario General de PAEJ (Periodistas, autores y escritores de Jalisco A.C.), quien acompañó a la escritora en este día tan importante para ella, donde estuvo rodeada de familiares, amigos y personas que estiman y reconocen su labor. ¡Felicidades!

Evento: Presentación del libro Tune UP.

Fecha: Jueves 7 de agosto.

Lugar: Biblioteca Juan José Arreola.

CP

