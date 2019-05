Aída Román pide claridad en presupuestos

Medallista centroamericana, panamericana, mundial y olímpica en tiro con arco, Aída Román, pone los puntos sobre las íes. La falta de apoyo gubernamental a las Federaciones deportivas nacionales ha sido el tema de moda, pero para Román es algo que debe pasar para, por fin, terminar con los aviadores que ocupan puestos en el deporte mexicano.

“Si miras las cifras económicas en nuestro deporte, pues no estarías aquí, estarías en otras cosas, pero este deporte es súper noble, aunque también de mucho esfuerzo”, comentó Aída, quien viajó con la Selección Nacional a Turquía y Holanda a participar en torneos mundiales que darán plaza a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Si te dan (dinero) bien, si no, hay que adaptarse, ver de qué manera puedes traer recursos y si te puedes acercar a los líderes, te acercas y si te escuchan, aplausos y si no te quieren escuchar o abrir las puertas, no pasa nada.

Román ya se acercó con Ana Gabriela Guevara para saber qué es lo que pasa, porque a meses de comenzar la nueva administración en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no hay claridad en los presupuestos para el deporte federado.

“Los recursos no han llegado a tiempo, porque están limpiando para que se quiten puestos que no son necesarios y quitar a los aviadores; es importante hacer esas limpias”. Pero... se está llevando mucho tiempo, “tenemos confianza, nos va a costar trabajo, pero va a llegar”.