¡Toma el escenario!

El teatro británico propone un vínculo para montar obras en México a través del British Council, por medio del programa “Taking the Stage México”. Dicho proyecto será presentado dentro del congreso del International Society for the Performing Arts (ISPA), que se realiza desde hoy y hasta el 31 de mayo, en Guadalajara.

La directora del proyecto, Lorena Martínez, platicó en entrevista sobre este nuevo programa: “Podemos considerarlo como una continuidad de lo que ha estado haciendo el British en México para promover la dramaturgia y el teatro británico en el país. El programa anterior se trabajaba con el Royal Court Theatre; se hicieron varias obras, se editó un libro con la editorial Paso de Gato, hubo coproducciones con la Compañía Nacional de Teatro. Luego tuvimos un periodo en el que estuvimos pensando cómo volver a presentar un programa que cumpliera este objetivo”.

El British Council realizó “Taking the Stage” primero en Ucrania, con objetivos similares: promover el teatro británico en el país. En México comenzó a organizarse desde el año pasado con la alianza del espacio cultural La Teatrería: el objetivo es presentar textos británicos contemporáneos a la comunidad teatral mexicana, para coproducir y traer a escena estas obras: “Una de las cosas importantes para este proyecto es que los textos seleccionados hablan de la problemática actual mundial: de género, de la comunidad LGBT, de violencia, de migración; son textos a los que nos podemos relacionar tanto en Reino Unido como en México”, agregó Lorena.

La convocatoria se dirige a creadores y espacios independientes: “Tenemos una producción teatral impresionante. Estamos buscando dar el apoyo a los Estados, por eso era importante venir a ISPA y presentar el proyecto en Guadalajara. Nuestro objetivo es que un 50% de la convocatoria sean de los Estados”.

Cabe señalar que serán tres etapas del proyecto: la convocatoria y presentación de cinco textos del Reino Unido (cierra el 22 de agosto), la segunda etapa son las lecturas dramatizadas (en septiembre, en La Teatrería, CDMX), allí el panel de jurados seleccionará dos propuestas ganadoras. La tercera parte es la entrega del recurso de coproducción para montar la obra en el espacio independiente con el que se postularon: son 120 mil pesos para cada una de las dos obras a montarse: “Se solicita que las propuestas seleccionadas tengan una coproducción en especie o en efectivo de más o menos la misma cantidad”, agrega la directora del proyecto.

Así mismo, el jurado se conformará con dos creadores británicos, además de creadores de México (de la capital y de Xalapa, Veracruz).

En busca de una mayor vinculación, cuando suceda la elección de las obras el talento que participa como jurado tendrá más interacción con la comunidad: “Es un programa de intercambio de saberes. En los días de las lecturas dramatizadas vamos a estar desarrollando mesas de diálogo y de trabajo junto con el panel británico, los de México y con la comunidad”.

Más allá de ISPA

Además de su paso por el congreso ISPA, el British Council tiene varias actividades en los próximos meses: “Con Secretaría de Cultura de Jalisco vamos a presentar un programa en diciembre, sobre arte y discapacidad”. En Oaxaca tendrán un programa de diseño el próximo mes; igualmente, en junio tendrán actividades sobre industrias creativas, en la Ciudad de México.

¿Qué es ISPA?

Congreso ISPA, Sociedad Internacional para las Artes Escénicas, es una red global de 500 líderes en las artes escénicas con la representación de más de 185 ciudades y todas las regiones del mundo. Tiene por objetivo fortalecer las artes escénicas del mundo.

Asiste

La presentación de “Taking the Stage México” se llevará a cabo mañana, 27 de mayo, dentro de ISPA, en el salón Versalles, de 15:30 a 16:15 horas, en Edificio Arroniz; Secretaría de Cultura; Calle Reforma 476, Zona Centro. Más información en: www.britishcouncil.org.mx.