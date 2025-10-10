La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) celebrará la decimosegunda edición de FIL Ciencia, su programa dedicado a la divulgación científica, que este año reunirá a 63 especialistas de Argentina, Chile, España, India/Reino Unido, México y de Barcelona, Invitada de Honor.

El programa ofrecerá 31 actividades entre conferencias, charlas y coloquios que abordarán temas como la neurociencia, el ADN y la edición genética, la neuroplasticidad, el envejecimiento, la salud mental, la biodiversidad marina, y la relación entre la ciencia, el arte, el deporte y la cocina.

Uno de los momentos más esperados será la participación del Premio Nobel de Química 2009, Venki Ramakrishnan, quien visitará Guadalajara tras su participación virtual en 2020. El científico ofrecerá la conferencia “¿Por qué morimos?”, el domingo 30 de noviembre en el Auditorio Juan Rulfo, donde reflexionará sobre el envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad. También impartirá una charla especializada en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) como parte del programa Ecos de la FIL.

Entre las actividades más emotivas destaca el homenaje póstumo a Julieta Fierro, figura esencial de la divulgación científica mexicana, fallecida el 19 de septiembre. Titulado “Julieta Fierro: una estrella para siempre”, el tributo se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo y contará con la participación de Julia Tagüeña, Brenda Arias, Ma. Emilia Beyer y Sara Poot Herrera. Será un reconocimiento a su legado como científica, educadora y promotora del conocimiento entre niñas, niños y jóvenes.

Barcelona, como Invitada de Honor, también tendrá presencia en este espacio con charlas como “¿Los microbios son mis amigos?”, “El cerebro y sus mitos”, “Secretos de la neuroplasticidad”, “El autoritarismo: una amenaza para la ciencia” y “Envejecer de la mano de la ciencia”, con la participación de Anna Sampera, Marc Güell, Eva Vidal, Gemma Marfany, Mara Dierssen, Salvador Macip, Toni Pou y Pere Estupinyà.

El programa incluirá además la participación de destacados científicos como: Rodrigo Quian Quiroga, Miguel Pita, Heinz Wuth, Miguel Alcubierre, Alejandro Frank y Millarca Valenzuela. El matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón impartirá la conferencia “Los misterios del aprendizaje”, además de participar en una sesión de Mil jóvenes con… y en un Ecos de la FIL.

El Coloquio Internacional de Astronomía, titulado “Cien años bajo las estrellas”, se inaugurará con la conferencia “Explorando el cielo con los ojos del espíritu y la mente científica”. Asimismo, en el marco del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, se realizarán las mesas “Cuentos cuánticos y más allá” y “Ciencia y tecnología cuántica 100 años después”.

CT