El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) abrirá hoy a las 19:00 horas la exposición “Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman”, una muestra integrada por más de 40 piezas seleccionadas del acervo de la doctora Pyrrha Gladys Grodman, benefactora y coleccionista que reunió más de 400 obras de destacados artistas del siglo XX.

Mariana Madrigal, coordinadora de Exposiciones del MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y responsable de la Colección Grodman, explicó en entrevista con EL INFORMADOR que el proyecto busca reflexionar sobre las distintas formas en que el arte ha representado a la mujer a lo largo del tiempo. “Aunque la mayoría de las piezas que adquirió la doctora Grodman fueron hechas por hombres, se ve una diversidad de la representación femenina”, señaló.

La exposición reúne obras de creadores como José María de Servín, Thomas Coffeen, Jorge Navarro, Carlos Guerra, Alfonso de Lara Gallardo y María Luisa González Aréchiga -la única artista mujer identificada dentro del acervo-.

En total, son 46 obras seleccionadas de las 439 que conforman la colección, cuya mayoría fue reunida entre las décadas de 1960 y 1970, cuando la doctora Grodman viajaba frecuentemente a México.

Madrigal, quien desde 2019 se encarga de la custodia y el estudio de este acervo, comentó que la nueva lectura parte de la necesidad de explorar otras dimensiones de la colección. “Hace dos años se hizo otra lectura de esta misma colección, y en este caso quería representar otra faceta tanto de la doctora Grodman como del acervo. Me interesaba ver cómo, a pesar de que la mayoría de los autores son hombres, la doctora reunió obras que muestran diferentes representaciones de la mujer en muy diversas formas. Esa es la idea principal”, apuntó.

Núcleos temáticos

Para organizar la exposición, la curadora estructuró tres núcleos temáticos. El primero, titulado “La mujer y lo espiritual”, aborda representaciones femeninas relacionadas con elementos místicos o simbólicos.

“Hay muchas obras que presentan a la mujer con la luna o los eclipses, una relación que se asocia con la intuición y lo místico, una percepción que tiene siglos de historia”, detalló Madrigal.

El segundo eje, “Madre y sabia”, centra su atención en las etapas de la vida femenina y su vínculo con la creación. “Aquí me enfoco en la juventud, la madurez y la vejez, etapas que también se relacionan con los ciclos de la luna. Se muestra a la mujer desde la creatividad, la crianza y la sabiduría que llega con la experiencia”, apuntó.

El tercer núcleo, “La mujer idealizada”, reflexiona sobre los roles y estereotipos que el arte ha asignado a la figura femenina. “Abordo cómo la mujer ha sido representada de diferentes formas o con roles muy específicos, como la virgen, la madre abnegada o la mujer desnuda. A pesar de que esa representación del cuerpo femenino ha sido común en la historia del arte, en esta colección no ocurre tanto; de hecho, son las menos las obras que la muestran así. Es una forma de hacer conciencia de lo que sigue pasando en el arte”, apuntó.

“Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman” permanecerá abierta hasta el 8 de febrero en la Sala 1 del MUSA.

Adelantada a su tiempo

Pyrrha Gladys Grodman, de origen estadounidense, estableció una estrecha relación con la comunidad artística tapatía desde mediados del siglo XX. “Ella se vino a vivir a Guadalajara por temporadas y fue cuando entabló relación con los diferentes artistas de la colección. Se convirtió en una gran mecenas y hasta la fecha su legado sigue vigente, no sólo con este acervo, sino también con becas y apoyos que continúan beneficiando a estudiantes”, destacó Mariana Madrigal.

La doctora Grodman reunió su colección durante los años sesenta y setenta, periodo en que el arte mexicano experimentaba una transición entre las tradiciones del muralismo y las nuevas búsquedas plásticas. “La gran mayoría de las piezas pertenecen a esa época. Hay algunas un poco más antiguas, de los cincuenta, pero la mayoría fue reunida en ese periodo, cuando ella viajaba hacia México”, agrega.

Una mujer preparada

Mariana Madrigal estudió la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles en la de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO). Su formación profesional incluye diversos cursos, talleres y diplomados en gestión de colecciones, creación de guiones museográficos, museología y conservación preventiva, entre otros.

Se ha desarrollado en el campo privado e institucional en distintos proyectos como el rescate arqueológico del Huei Tzompantli de Tenochtitlán, Templo Mayor y la restauración de la pintura mural del Monasterio de Kungri, en el valle de Spiti, India. Coordinó y supervisó los procesos de registro y estados de conservación de la exposición “En casa con mis monstruos”, de Guillermo del Toro, en 2019.

Ha gestionado el préstamo y traslado de piezas patrimoniales para distintas exhibiciones, como algunas de las que estuvieron presentes en la muestra Impresiones del pensamiento. Libros y manuscritos de los siglos XV al XIX, que se llevó a cabo en 2022 como parte de los festejos por el nombramiento que la UNESCO le concedió a Guadalajara como Capital Mundial del Libro.

Desde 2017 se desempeña en el área de Conservación del MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Además, en 2019 fue designada como responsable de la Colección Grodman -en custodia de dicho recinto-. Sus labores en este puesto han consistido en el registro, la restauración y el resguardo de las más de 400 piezas que integran al acervo, así como en el desarrollo de un plan de investigación que profundice en los autores, los temas que representaron y su relación con quien fuera la propietaria del conjunto artístico: la doctora Pyrrha Gladys Grodman, filántropa y benefactora de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco.

