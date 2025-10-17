El programa FIL Joven 2025 busca acercar la literatura a nuevas generaciones a través de 24 actividades que reflexionarán sobre temas contemporáneos como la inteligencia artificial, el feminismo, las masculinidades, la diversidad sexual y la educación financiera. A esto se suma la presencia de más de cien autores de 25 países que visitarán las preparatorias y módulos del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara con el proyecto Ecos de la FIL.

Entre las actividades más esperadas se encuentra Mil jóvenes con…, espacio que desde hace años reúne a escritores, pensadores y artistas con estudiantes de todo el país. Este año, las seis sesiones contarán con la participación del escritor libanés Amin Maalouf, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; las autoras españolas Maite Carranza y Rosa Montero; el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón; el cantautor Joan Manuel Serrat y la novelista mexicana Cristina Rivera Garza.

El escritor Benito Taibo encabezará una de las charlas más esperadas: “Viaje al centro de la IA”, donde analizará el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y los procesos creativos. En otro encuentro, la autora Paulina Casso ofrecerá la conferencia “Mi primera tarjeta de crédito: guía para dominar al monstruo de la adultez”, dirigida a jóvenes interesados en una gestión responsable de sus finanzas.

El programa también abrirá espacio a los debates sobre género y diversidad. La periodista Noemí Casquet presentará “Reivindicar para revolucionar: la apropiación del placer femenino”, mientras que Patricia Benito, Jumko Ogata, Alma Delia Murillo, Vivir Quintana y Alba Muñoz discutirán sobre maternidades, derechos reproductivos y nuevas luchas feministas en “Reescribir el feminismo: maternidades, vientres en alquiler y otras luchas”.

Sobre la diversidad corporal y de género, Vivek Shraya y Bel Olid participarán en la charla “Cuerpos en tránsito: escribir(se) más allá de las etiquetas”. En otro diálogo, Nathalie Bouzaglo y Javier Guerrero plantearán una revisión sobre las masculinidades contemporáneas con “Masculinidad Open Access: ¿quién tiene el control del género?”.

La literatura fantástica y musical también tendrá presencia en esta edición. Scott Reintgen, autor estadounidense, hablará de su trilogía Waxways; mientras que “Romantasy: de amores épicos en universos mágicos” explorará cómo los mundos imaginarios sirven de escenario para historias de amor. En tanto, Kiko Amat, Mónica Ojeda, Julián Herbert y Carlos Zanón abordarán la relación entre literatura y cultura urbana con la mesa “Perreo, electro y punk en la literatura”.

Lee también: Jóvenes universitarios mostrarán su talento en el Encuentro de las Artes Zapopan 2025

FIL Joven también busca impulsar a los nuevos narradores. Michelle Ortiz y David Herrera compartirán su experiencia en “Big Bang de las letras: jóvenes escribiendo historias”, acompañados por la editora Montserrat Flores. En la charla “El arte de las narrativas en TikTok”, se hablará de cómo contar historias breves, creativas y cercanas al público digital.

El programa incluye además el concurso Cartas al Autor, que en esta edición se centró en Los fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval, y los encuentros El Punto. Foro de Lectores y Creadores Literarios y Encuentro Nacional de Creadores Literarios, donde se analizará la evolución del contenido literario en la última década y el papel de la inteligencia artificial en la creación y promoción de libros.

Entre los autores invitados destacan Mei Ivens, Francisca Solar y Laura L.K. Steven, quienes presentarán obras dirigidas al público juvenil.

La edición 2025 de FIL Joven cuenta con el apoyo de Barcelona, Invitada de Honor; Acción Cultural Española (AC/E); el Festival Literario Internacional Metropolis Blue; el SEMS de la UDG; TikTok, y diversas editoriales como Grupo Planeta, Penguin Random House, Sexto Piso y Fondo de Cultura Económica.

NA