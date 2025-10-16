Festival Internacional de Danza Jalisco reúne propuestas de cinco países en su edición 28

El Festival Internacional de Danza Jalisco (FID) iniciará este sábado 18 de octubre su vigésima octava edición con un programa que reunirá a 20 compañías de México, Alemania, Noruega, Corea del Sur y Países Bajos. Durante dos semanas, el encuentro presentará funciones, talleres, charlas y presentaciones editoriales en recintos como el Teatro Degollado, el Foro de Arte y Cultura, el Ex Convento del Carmen y el Museo de Arte de Zapopan.

El encuentro abrirá con el montaje Siempre es tiempo de mujeres, del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), bajo la dirección artística de Cecilia Lugo. La función inaugural tendrá lugar este viernes 18 de octubre en el Teatro Degollado, a las 19:00 horas.

La obra celebra la diversidad y la fuerza creativa de la mujer mediante cuatro piezas coreográficas, entre ellas la reposición de Nicolasa, una de las obras emblemáticas de Lugo que cumple tres décadas de haberse estrenado.

También participan las creadoras Gabriela Medina, Xitlali Piña y Alejandra Ramírez, quienes aportan nuevas visiones sobre la identidad y la resiliencia femenina.

El domingo 19, el festival continuará en el Foro de Arte y Cultura con Caminhos das Águas, de la compañía alemana Ballhaus Naunynstraße. La coreografía, dirigida por Fernanda Costa, reflexiona sobre la autodeterminación de las feminidades negras.

El programa internacional incluirá además a la agrupación noruega 71Bodies, que presentará 71Bodies 1Dance, un solo que busca visibilizar la diversidad y las experiencias de la comunidad trans. Desde Corea del Sur llegará Jajack Movement con Samsara of Blossom, propuesta que combina danza moderna y proyecciones en 3D inspiradas en la filosofía de la dinastía Joseon.

En el ámbito nacional, participarán compañías como DOCA Danza Contemporánea con Unboxing, que aborda los vínculos entre cinco personas a través del tiempo y el espacio, y Velvet Ramírez Danza con Mi abuela cultivó un jardín, una pieza interdisciplinaria sobre la memoria y el Alzheimer.

Las funciones se realizarán hasta el 1 de noviembre y el programa completo puede consultarse en sc.jalisco.gob.mx.

MF