Naturaleza y tecnología se encuentran en Papirolas con The Creature Installation

En el marco del Festival Papirolas, que se celebra del 1 al 5 de octubre, dentro de algunas áreas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en el universo sensorial de “The Creature Installation”, una experiencia inmersiva presentada por la compañía australiana Stalker Theatre en la Sala 4 del Conjunto Santander. La propuesta invita a redescubrir la flora y fauna de Australia a través de proyecciones interactivas y un ambiente sonoro que transporta a los asistentes a paisajes naturales lejanos.

El montaje combina arte, tecnología y pedagogía en un espacio lúdico proyectado en 2D que puede ser explorado por niños, jóvenes y adultos. En él, los movimientos del público son captados mediante cámaras infrarrojas colocadas en el techo, lo que activa partículas visuales que transforman las imágenes proyectadas en tiempo real. "Usamos tecnología infrarroja que está desde el techo y entonces captura el movimiento que se hace mientras la gente camina en frente de las pantallas y así se mueven las partículas y eso hace que las imágenes puedan moverse”, explicaron para EL INFORMADOR integrantes del colectivo australiano.

El trasfondo de la instalación surge de una reflexión sobre la preservación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Uno de los artistas de Stalker Theatre relató. "Este show empezó por un cuento sobre un canguro y se trata sobre cuidar el medio ambiente porque en Australia se tiene el índice más alto de desaparición de especies animales. Entonces lo que quieren enseñar a los niños es a cuidar el medio ambiente y toda la naturaleza".

Además de lo tecnológico, la experiencia se sostiene en una dimensión pedagógica. Educadores y artistas guían a los participantes mediante narraciones y ejercicios de movimiento, con el fin de propiciar tanto el juego como la reflexión. "Queremos que sea un espacio divertido, pero también que invite al debate y al redescubrimiento de nuestra relación con la vida silvestre", señalaron sus creadores.

La compañía es considerada una de las agrupaciones multidisciplinarias más sólidas y reconocidas de Australia. Su trabajo ha abarcado desde producciones callejeras en zancos hasta espectáculos a gran escala en espacios abiertos. En esta ocasión, su propuesta se vincula con el talento local en Guadalajara, algo que les genera entusiasmo

"Somos parte de una compañía que se llama Caja de Pájaros y desde hace 10 años estamos haciendo estos trabajos. Nos invitaron a venir a México a presentar esto y estamos muy emocionados por trabajar no solo con talento local, sino también en conjunto con artistas australianos".

Se puede acceder al espectáculo con el costo general del festival. Los boletos de acceso para escuelas en preventa tienen un costo de 75 pesos y para el público en general el costo será de 100 pesos. “The Creature Installation” estará abierto al público de 9 de la mañana a 7 de la tarde.

