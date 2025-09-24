Papirolas celebra tres décadas con exposición en el Congreso de Jalisco

El Festival Papirolas cumple 30 años y lo celebra con una exposición retrospectiva en el Museo del Congreso del Estado de Jalisco. La muestra, inaugurada ayer, recorre la historia y evolución de un encuentro que ha marcado a generaciones de infancias y juventudes a través del arte, la cultura y la educación.

Marcela García Bátiz, directora de Papirolas, describió la apertura como un momento especial en la trayectoria del festival. “Estamos emocionadísimos. Nos encanta, Papirolas está cumpliendo 30 años. Es un evento que yo considero que ya es patrimonio cultural de Jalisco y es un evento único en su tipo, que impulsa el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través de actividades de excelencia en formatos sumamente divertidos”.

La exposición reúne carteles, fotografías, recortes de prensa, materiales impresos y objetos emblemáticos que dan cuenta de la evolución del festival desde sus primeros años hasta la edición 2025. “Van a poder ver carteles de distintos años; cuando no existieron, reconstruimos con collages de fotografías. También hay imágenes de actos emblemáticos, inauguraciones, espectáculos y la pandilla que en su momento le dio identidad al festival. Finalmente, integramos elementos de la imagen de este año, diseñada por Memo Plastilina, un artista jalisciense que comenzó como tallerista en Papirolas y hoy tiene reconocimiento internacional”, detalló García Bátiz.

La curaduría no fue sencilla. Según la directora, elegir entre tres décadas de recuerdos resultó un reto. “Fue difícil seleccionar las fotos, imagínense. Pero logramos reunir materiales que muestran cómo Papirolas ha crecido y se ha transformado sin perder su esencia: ser un espacio donde se ejercen derechos fundamentales de las infancias, como la cultura, la educación, la recreación y la participación”.

La muestra también incluye programas impresos, tazas conmemorativas y proyecciones de videos históricos. Además, se ofrecerán talleres presenciales y virtuales, como uno de pintura ligado a los derechos de la niñez, y otro de papiroflexia para elaborar una paloma de la paz. La exposición estará abierta hasta el 31 de octubre, de 10:00 a 15:00 horas, con entrada libre por la calle Hidalgo, a un costado del Teatro Degollado.

