Jalisco |

Continúa la bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta este viernes

La información fue comunicada por las redes sociales de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Autoridades vallartenses piden a la población no ingresar al mar; las condiciones climáticas no han mejorado en las últimas horas. ESPECIAL / Protección Civil y Bomeros de Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de una publicación en el Facebook oficial de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, la dependencia informó que, debido a las condiciones del mar, con alto oleaje y fuertes corrientes de retorno, todas las playas del municipio continúan con bandera roja.

Ante ello, se pide a la población no ingresar al mar por ninuna playa hasta nuevo aviso para evitar cualquier tragedia. El aviso prolonga la puesta de bandera roja en todas las playas del municipio anunciada el día de ayer a través del mismo medio.

Para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, señaló que la onda a tropical número 34 se desplazará al sur de las costas de Jalisco. El oleaje esperado volverá a ser de dos a tres metros en litorales del municipio, por lo que se mantiene la bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta.

Con respecto a la presencia de lluvia, Meteored pronostica que exista una lluvia ligera a partir de la tarde con una acumulación de agua de entre 0.4 y 1.2 milímetros. El pronóstico señala un 75% de probabilidad de precipitación para este viernes 26 de septiembre.

Se espera que la probabilidad de lluvia aumente con respecto a se acerque el domingo.

Con información del SMN y Meteored

