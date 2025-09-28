Con dos funciones que cautivaron al público, celebradas los días 25 y 26 de septiembre en el Teatro Degollado, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, presentaron el espectáculo “Quetzalcóatl, dios y hombre”.

Este montaje multidisciplinario entrelazó música sinfónica, danza y teatro para reimaginar uno de los mitos más emblemáticos de la cosmovisión prehispánica y en particular la mexica.

Dirigida y escrita por Beto Ruiz, la obra ofreció un recorrido poético por las múltiples facetas del dios creador: sabio, portador del conocimiento y figura humana que encarna la tensión entre materia y espíritu.

A través de una puesta en escena visualmente poderosa y un discurso simbólico, Quetzalcóatl propuso una lectura contemporánea sobre la dualidad que da forma al universo.

La partitura original, compuesta por Allen Vladimir Gómez y Pedro Martínez del Paso, fue interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica para la Escena con la participación de 40 músicos y 12 cantantes del Estudio de Ópera. Además, participaron actores, bailarines y músicos del Tec de Monterrey.

El despliegue sonoro elevó el montaje a una experiencia inmersiva que envolvió al público desde los primeros acordes.

El componente de danza, diseñado por los coreógrafos Rafael Carlín y Cynthia Sepúlveda, aportó movimiento y corporeidad al mito, reforzando la conexión entre el relato escénico y los elementos simbólicos de la cultura ancestral.

Destacó también el elenco vocal, encabezado por el barítono Luis Ledesma y el tenor jalisciense Jorge Jiménez, cuyas interpretaciones otorgaron profundidad emocional y fuerza lírica a la representación.

La coproducción institucional buscó tender un puente entre tradición y contemporaneidad, reuniendo talento académico con artistas de reconocida trayectoria.

