La escena del arte contemporáneo en Guadalajara vive un momento de expansión, recientemente se inauguró la Capilla de Santa Paula, un nuevo espacio dentro del Museo Panteón de Belén que, desde su concepción, busca tender puentes entre el presente y las resonancias del pasado. Su línea curatorial se adentra en los símbolos que atraviesan la vida y la muerte, las fantasmagorías, la ficción y la fuerza de la narración oral como una manera de invención y permanencia.

No se trata únicamente de sumar una sala más al circuito expositivo de la ciudad, sino de abrir un lugar que dialogue con su propio contexto. El Museo Panteón de Belén -uno de los cuatro museos panteón reconocidos en México- ofrece un marco cargado de memoria y misterio, donde los relatos de ultratumba, la arquitectura funeraria y las tradiciones populares conviven con la posibilidad de nuevas narrativas visuales. En ese entorno, la Capilla de Santa Paula se perfila como un espacio para curadurías críticas y dispositivos de exposición que no teman cuestionarse a sí mismos.

La primera muestra que habita este espacio se inscribe en la feria de arte contemporáneo Estación Material V.4. Se trata de “Declarata”, una serie de obras recientes de Alan Sierra, artista sonorense nacido en 1990, cuyo trabajo entrelaza dibujo, escultura, texto y performance. La exposición toma como punto de partida los escáneres de rayos X empleados en aeropuertos, pero en lugar de quedarse en lo técnico, los convierte en alegorías que evocan esculturas votivas, martirios medievales y bodegones que remiten a las vanitas. En este cruce entre lo sagrado y lo mundano, Sierra construye narrativas que señalan lo frágil y lo efímero, pero también lo trascendente.

Alan Sierra. El artista sonorense presenta en la Capilla de Santa Paula su serie “Declarata”. CORTESÍA

La trayectoria del artista lo confirma como una voz singular dentro del panorama actual. En 2019 publicó “Nonverbal”, su primer libro de dibujos con Gato Negro Ediciones. Ha formado parte del Programa Educativo SOMA (2019-2021) y cursó estudios de maestría en el Institute Art Gender Nature en Basilea, Suiza. Sus obras han viajado de Barcelona -donde presentó la individual “Vísperas” en La Capella en 2022- hasta Estados Unidos y Brasil, en exposiciones colectivas que subrayan su interés por expandir las posibilidades narrativas de la imagen.

En “Declarata” el objeto contenedor aparece como una extensión del cuerpo, pero también como un guardián de memorias y materialidades cambiantes. El contraste entre la aparente eternidad del metal y la vulnerabilidad del papel o de las flores se convierte en metáfora de nuestra relación con el tiempo: la permanencia y la caducidad entrelazadas en un mismo gesto.

El montaje de la exposición se enriqueció con la colaboración de Impronta Casa Editora, un socio clave para repensar los textos de sala, los materiales gráficos y la forma en que el diseño acompaña a la obra. Aquí, la tipografía, los soportes y las decisiones editoriales no funcionan como adorno, sino como un detonador del discurso curatorial.

Con la apertura de la Capilla de Santa Paula, Guadalajara suma un espacio donde la historia y la contemporaneidad se entrelazan. Un lugar en el que el arte no solo se exhibe, sino que dialoga con las voces que habitan -y resuenan- entre los muros del Panteón de Belén.

