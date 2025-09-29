Memo Plastilina, el artista de la plastilina será Personaje Papirolas en el festival 2025

En el mundo de la literatura infantil mexicana, pocos nombres despiertan tanto interés como Memo Plastilina (José Guillermo Castellanos). Su propuesta artística no solo combina narrativa con ilustración, sino que da un paso más: convierte la plastilina en lenguaje visual. Este año, su labor recibirá un reconocimiento especial: durante la inauguración del próximo Festival Papirolas, será nombrado "Personaje Papirolas", distinción que celebra su destacada contribución al imaginario infantil.

Durante la ceremonia de apertura de la trigésima edición del festival desde Guadalajara, el comité organizador reconocerá a Memo Plastilina como el personaje homenajeado, un honor que suele concederse a creadores cuyas obras han influido con fuerza en la literatura y cultura infantil. Se otorga a quienes no solo han acumulado mérito artístico, sino que también representan valores de creatividad, educación e innovación en el mundo de los niños.

Moldeando la literatura con sus manos

Memo Plastilina es el nombre artístico de José Guillermo Castellanos Frías, originario de Guadalajara, Jalisco. En su obra confluyen varias vertientes: escritor, escultor, fotógrafo e ilustrador. Desde muy temprano adoptó la plastilina como medio de expresión para personajes y mundos que después cobran vida en forma de libros. Con el tiempo, su propuesta se ha vuelto más reconocible: no son meras ilustraciones, sino objetos visuales tridimensionales que dialogan con lo literario.

Más allá de su ciudad natal, Memo ha llevado su trabajo a ferias del libro, festivales infantiles y talleres en toda la República Mexicana, así como en encuentros internacionales. Su conexión con niños y lectores es cercana: imparte talleres donde se moldea mientras se lee, promoviendo que la narrativa no solo se contemple, sino que se toque.

Memo ha consolidado ya un catálogo que ha sido bien recibido por lectores, libreros y críticos infantiles. Estos títulos no solo destacan por su narrativa, sino también por sus texturas y volumen visual, características que han marcado la identidad de Memo en el medio. Entre sus obras más representativas se encuentran:

-Evasaurio — tal vez su título más conocido, donde la protagonista es una niña con cola de dinosaurio.

-Huella — explora la memoria, la presencia y aquello que perdura más allá del tiempo.

-Lagartos Terribles — una aventura cargada de imaginación, con personajes modelados que sorprenden por su expresividad.

Memo Plastilina llega al reconocimiento de "Personaje Papirolas" en un momento clave de su carrera: con un cuerpo de obra ya significativo y con la energía para seguir innovando. Ese sello ‒ligado al festival que busca fomentar la lectura y la creatividad entre niñas, niños y familias‒ refuerza su lugar en el imaginario infantil mexicano. Con esta distinción, se celebra no solo lo que ha hecho hasta ahora, sino lo que aún puede seguir construyendo con plastilina, imaginación y palabra.

